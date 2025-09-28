ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

قالت شبكة بي بي سي البريطانية إن الجنرال عبد القادر حداد، المعروف باسم "ناصر الجن"، فر من الجزائر إلى إسبانيا.

وقالت صحيفة "إلكوفيندثيال" الإسبانية، إن حداد "تمكن من التحايل على مراقبة حراسه وغادر البلاد سرا حتى وصل إلى السواحل الإسبانية".

وذكرت الصحيفة أن حداد هرب على متن زورق سريع في الساعات الأولى من فجر 19 سبتمبر، بعد أن تمت الإطاحة به من منصبه، ووصل إلى إسبانيا "مثل أي مهاجر جزائري".

أشارت إلى أنه يعد من أبرز الشخصيات العسكرية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

نقلت الصحيفة عن مغتربين جزائريين في منطقة أليكانتي، ومصادر شرطية في المقاطعة، أن وجهته كانت "كوستال ديل سول".

حتى الآن، لم تؤكد الجزائر أو إسبانيا صحة خبر وصول حداد، بينما يتداول نشطاء جزائريون في الخارج منذ أيام مسألة "هروبه"، حيث يشير البعض إلى إنه اعتُقل خلال محاولة الفرار.