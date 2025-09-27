زعيم المعارضة الإسرائيلية: أبلغت واشنطن بتمتع نتنياهو بدعم لإتمام صفقة الأسرى وإنهاء الحرب

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء السبت، عبر حسابه على منصة "X"، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمتلك "شبكة أمان" سياسية تتيح له المضي قدمًا في صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

وأكد لابيد أن التهديدات التي أطلقها كل من عضوي الكنيست إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الائتلاف في حال تم التوصل إلى صفقة، لا تمثل عائقا حقيقيا، مشددا على وجود "أغلبية في الكنيست وأغلبية في الشارع تؤيد الصفقة"، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات لابيد في ظل جهود أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العمليات العسكرية، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من الداخل بشأن إدارتها للملف.