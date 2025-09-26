لابيد يجلد نتنياهو: رئيس وزراء مُنهك بلا خطة ولا رؤية لهزيمة حماس

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجومًا لاذعًا على أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا إياه بأنه رئيس وزراء منهك ومُتذمّر ألقى خطابًا مثقلاً بـ«الخدع» وبدون حلول عملية للأزمات التي تواجه البلاد.

وقال لابيد إن نتنياهو لم يقدّم خطة واضحة لاستعادة المخطوفين، ولم يعرض أي مقاربة قابلة للتطبيق لإنهاء الحرب، كما فشل في تفسير سبب عدم هزيمة حركة “حماس” بعد مضيّ أكثر من عامين على الصراع، ما يدل — بحسب لابيد — على فشل قيادي يفاقم وضع إسرائيل الداخلي والدولي.

وجاءت انتقادات لابيد في ظل خطاب دولي أوسع لنتنياهو واجه تباينًا في ردود الفعل، حيث وصفه البعض بأنه خطاب دفاعي اتسم بالنبرة الحادة والاتهامات المتبادلة، في وقت شهدت جلسات الأمم المتحدة احتجاجات ومقاطعات من بعض الوفود.

وتتناقض هذه الصورة مع الضغوط الداخلية المتزايدة على نتنياهو الذي يتهمه خصومه بعدم امتلاك خطة سياسية أو عسكرية واضحة للخروج من النفق.

من جانبه، أعطى رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس رؤية مغايرة، مُثنيًا على كلام نتنياهو بوصف الحرب بأنها «عادلة وضرورية» من منظور الأمن القومي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الكلام وحده لا يكفي.

شدّد جانتس على أن دور رئيس الحكومة يتطلب أفعالاً ملموسة لعودة المخطوفين وتشكيل بديل سياسي قادر على تحقيق ذلك، مقترحًا أن تترجم المواقف الدبلوماسية إلى مبادرات سياسية داخلية وخارجية تُقَوّي فرص النجاح.

تعكس الخلافات بين لابيد وجانتس الانقسام السياسي الإسرائيلي حول إدارة الحرب وسياسات إعادة المخطوفين، وتزيد من التوتر السياسي الداخلي في وقت تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بحلول عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين وإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة.