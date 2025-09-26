وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة

أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات؛ لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض وزير الخارجية - خلال اللقاء - ما تم التوصل إليه في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي انعقد في القاهرة خلال مايو الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية.

وأكد حرص الدولة على البناء على مخرجات المنتدى وبما يعزز مناخ الاستثمار ويتيح فرصًا أوسع للشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي، مضيفا أن المنتدى يعتبر نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بيان الحكومة والقطاع الخاص.

وعبر عن تطلع مصر إلى عقد الجولة الثانية من المنتدى في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2026؛ وبمشاركة واسعة من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات.

كما تناول الوزير عبد العاطي، الإصلاحات الاقتصادية الجارية والمشروعات القومية الكبرى، والفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وغيرها، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة.

وأشار إلى المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، مؤكداً أن موقع مصر الاستراتيجي، وما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وسلاسل الإمداد الإقليمية، يجعلها مركزاً مثالياً للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.

واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء؛ داعيا الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر، وتوطين سلاسل الإمداد، والمشاركة في بناء منصات إنتاجية تنافسية تخدم الأسواق الإقليمية.

ك ف