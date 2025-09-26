قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
أخبار العالم

وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

 أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات؛ لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 
واستعرض وزير الخارجية - خلال اللقاء - ما تم التوصل إليه في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي انعقد في القاهرة خلال مايو الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية.
وأكد حرص الدولة على البناء على مخرجات المنتدى وبما يعزز مناخ الاستثمار ويتيح فرصًا أوسع للشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي، مضيفا أن المنتدى يعتبر نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بيان الحكومة والقطاع الخاص.
وعبر عن تطلع مصر إلى عقد الجولة الثانية من المنتدى في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2026؛ وبمشاركة واسعة من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات.
كما تناول الوزير عبد العاطي، الإصلاحات الاقتصادية الجارية والمشروعات القومية الكبرى، والفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وغيرها، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة. 
وأشار إلى المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، مؤكداً أن موقع مصر الاستراتيجي، وما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وسلاسل الإمداد الإقليمية، يجعلها مركزاً مثالياً للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.
واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء؛ داعيا الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر، وتوطين سلاسل الإمداد، والمشاركة في بناء منصات إنتاجية تنافسية تخدم الأسواق الإقليمية.
ك ف 

