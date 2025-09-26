فنلندا تنفذ مناورات جوية واسعة بمشاركة قوات حليفة لتعزيز الجاهزية الدفاعية لحلف الناتو

تجرى القوات الجوية الفنلندية مناورة عسكرية واسعة تحمل اسم "السياج الواقي 25" بمشاركة نحو 50 طائرة وأكثر من 1200 عسكري من فنلندا والسويد وعدد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتعد هذه المناورة الأضخم لفنلندا خلال خريف 2025، والتي استمرت خلال الفترة من 22 الى 26 سبتمبر الجاري، حيث تشمل طلعات جوية من عدة قواعد موزعة في أنحاء فنلندا، إضافة إلى قاعدة جوية في شمال السويد، وذلك بهدف رفع جاهزية القوات وتعزيز قدرتها على التحرك والانتشار السريع في مختلف الظروف.

ويشارك في التمرين مقاتلات فنلندية من طراز F/A-18 Hornet وطائرات تدريب ومروحيات، إلى جانب مقاتلات سويدية من طراز Gripen وطائرات نقل عسكرية من السويد والدنمارك، فضلاً عن طائرة مراقبة تابعة لحرس الحدود الفنلندي، كما يساهم الجيش الفنلندي بوحدات دفاع جوي وأخرى متخصصة في الحرب الإلكترونية.

وتجرى العمليات الجوية من عدة قواعد في فنلندا، منها روفانيمي و كووبيو-ريسيلا، و يوفاسكولا-تيكاكوسكي، تامبيري-بيركالا، إضافة إلى مطارات أولو وفاسا وكوكولا-بييتارسااري، وكذلك من قاعدة كالكس الجوية في لوليو بالسويد.

ويأتي التمرين بالتنسيق مع سلسلة تدريبات تقودها بريطانيا تحت مسمى "تاراسيس"، وتشمل أنشطة عسكرية في منطقة الشمال وأوروبا البلطيق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين دول المنطقة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويعكس هذا النهج مفهوم الناتو الخاص بـ"العمليات القتالية المرنة"، القائم على توزيع الطائرات والأطقم عبر مواقع متعددة لتعزيز البقاء والقدرة على التكيف وسرعة التعزيز.

وقال العقيد الفنلندي فيسا مانتيلا، مدير المناورة: "من خلال هذه التدريبات المشتركة مع الحلفاء، نُظهر قدرتنا على العمل بمرونة ضمن تحالف أوسع، ونؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات محتملة".