150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شنّ هجوماً على إسرائيل محذّراً من أن الشرق الأوسط يقف على شفا انفجار بسبب الحرب على غزة، ومؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين باعتبارها "نكبة جديدة".


كما أعادت الصحيفة الإشارة مرة أخرى إلى تصريحات النائب مصطفى بكري التي أدلى بها عبر قناة "صدى البلد"، والتي شدّد فيها على الموقف المصري الثابت برفض التهجير وأي مساس بالأمن القومي المصري.


وقالت الصحيفة العبرية ، ألقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كلمةً في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس (السبت)، هاجم فيها إسرائيل بشدة بسبب حربها في غزة، وحذر من المساس باستقرار المنطقة بأسرها. 

وقال: "تشن إسرائيل حربا وحشية على المدنيين في غزة، وتتآكل مصداقية النظام الدولي بسبب انتهاكات القانون الدولي، الشرق الأوسط على شفا انفجار، ننظر إلى الواقع في الشرق الأوسط بقلق ومسؤولية".


وأعرب عبد العاطي عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده في صياغة خطة لإنهاء الحرب: "نشكره على التزامه بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب الجائرة في قطاع غزة. ونعرب عن استعدادنا لرؤيته الرامية إلى إعادة الاستقرار وإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وأضاف: "يجب أن ينتهي الجوع في غزة. نرفض أي سيناريو لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره". وأكد أن مصر "لم تكن ولن تكون بوابة تصفية القضية الفلسطينية"، وحذّر من "نكبة جديدة". 

وقال وزير الخارجية: "أيدي العدوان الإسرائيلي طالت دول المنطقة، وآخرها قطر، و يجب وقف هذه القوة، إن استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه يُفرغ أي حديث عن الأمن والسلام من مضمونه، و لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن في غياب الأمن للآخرين. لن تنعم المنطقة بالاستقرار بدون دولة فلسطينية".

وأوضح وزير الخارجية المصري تحذيرًا مباشرًا: "نحذر من استمرار السياسة الإسرائيلية غير المسؤولة، التي تُغلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي. يدنا ممدودة للسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي".

في إشارة إلى أزمات أخرى في المنطقة، أشار عبد العاطي إلى ضرورة حل الحرب في اليمن "وفقًا للمعايير الدولية، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن مصر خسرت أكثر من 9 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. وأدان "انتهاكات إسرائيل المتكررة في لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أن "الشرق الأوسط إما يتجه نحو العقلانية، أو ينزلق إلى الفوضى. يظن البعض أنه يستطيع السيطرة عليه بالقوة".

تصريحات النائب مصطفى بكري عبر قناة صدى 

وأشارت الصحيفة العبرية، انه في الأسبوع الماضي، وجّه السياسي والإعلامي المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، تهديدًا لإسرائيل، في أعقاب محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة. كما تطرق بكري إلى تقرير لموقع يديعوت أحرونوت،  يفيد بتشديد مصر إجراءاتها الأمنية على كبار المسؤولين الفلسطينيين في القاهرة عقب محاولة اغتيالهم في الدوحة، وقال: "احذروا هذه اللغة، لا يمكنكم عبور حدودنا، ولا يمكنكم القتل على أرضنا،  مصر لا تُغزو. مصر قوية ومعافاة. وإذا عبرتم حدود البلاد، لأي سبب كان، ستجدوننا في اليوم التالي في تل أبيب. لقد تم تحذيركم".


وأوضحت الصحيفة العبرية، أن النائب مصطفى بكري أدلى بهذه التصريحات على قناة "صدى البلد" المصرية، حيث أشار أيضا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حذّر في القمة العربية الطارئة في قطر من أن احتلال مدينة غزة "يضر بمستقبل السلام" بين إسرائيل ومصر. 

وقال: "هذه رسائل مهمة آمل أن تتفهمها الحكومة الإسرائيلية، عندما يتحدث الرئيس السيسي بهذه القوة، فهو تصريح يوحي بأن تحقيق السلام يتطلب شروطًا لا يمكن تجاهلها".

وزير الخارجية بدر عبد العاطي الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل الشرق الأوسط غزة النائب مصطفى بكري صدى البلد رفض التهجير

