رئيس جامعة قناة السويس يستقبل النائب موسي خالد لمناقشة عدد من الملفات



اجري النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، زيارة إلى جامعة قناة السويس الجديدة،و كان في استقباله الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

شهدت الزيارة مناقشات مثمرة حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها دور الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وممثلي الشعب، بما يحقق مصلحة الطلاب وأبناء محافظة الإسماعيلية.

وأكد النائب موسى خالد موسى أهمية جامعة قناة السويس باعتبارها صرحًا علميًا وطنيًا ودورها المحوري في إعداد كوادر قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.