قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

انقطعت الكهرباء عن 177 قرية ومنطقة سكنية في مقاطعة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، جراء قصف روسي استهدف محطة لتوليد الكهرباء.

يأتي ذلك بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده استلمت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع من إسرائيل قبل شهر، ومن المتوقع أن تتسلم نظامين إضافيين خلال الأشهر المقبلة.

كييف تعزز دفاعاتها قبل الشتاء

تسعى أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الهجمات الروسية اليومية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتعرض خلاله البنية التحتية للتدفئة لهجمات متكررة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "النظام الإسرائيلي (باتريوت) يعمل في أوكرانيا منذ شهر، وسنستلم نظامين آخرين في الخريف."

وأشار إلى أنه أدلى بهذه التصريحات عقب عودته من نيويورك، حيث ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين.

اجتماعات جديدة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار

وأوضح زيلينسكي أن وفودًا أمريكية وأوكرانية ستعقد عدة اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر لمناقشة شراء الأسلحة من خلال "برامج مختلفة"، دون تحديد مصدر التمويل.

وأكد أن كييف قدمت لواشنطن قائمة بالأسلحة المطلوبة كجزء من خطة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار، كان قد أعلن عنها للمرة الأولى في أغسطس الماضي.

وعن الأنباء المتداولة بشأن طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، قال زيلينسكي إن بلاده "مستعدة لاتفاقيات منفصلة بشأن أنواع محددة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى".

وأضاف أن أوكرانيا والولايات المتحدة لديهما الآن "فهم متبادل لما يحدث بالفعل في ساحة المعركة وما يمكن تحقيقه من تقدم".

انقطاع الكهرباء 177 منطقة أوكرانية زيلينسكي أسلحة إسرائيل فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

القائم بأعمال وزير البيئة: لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

القائم بأعمال وزير البيئة: لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

عبدالصادق الشوربجي

الوطنية للصحافة تعلن شروط التقديم لجوائز (الامتياز الصحفي)

بالصور

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد