إضافة فرقاطة دفاع جوي.. «الناتو» يعزّز وجوده في بحر البلطيق بعد حوادث الطائرات المسيرة

عزز حلف شمال الأطلسي "الناتو" تواجده في بحر البلطيق بإضافة فرقاطة دفاع جوي، ردًا على سلسلة حوادث اختراق طائرات مسيّرة في الدنمارك.

وذكر الحلف أن التعزيزات الجديدة تشمل "منصات استخبارات ومراقبة واستطلاع، إضافة إلى فرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل".

حوادث متكررة في الدنمارك

في وقت سابق، أعلنت السلطات الدنماركية رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية بالقرب من منشآت عسكرية ليلًا، وذلك بعد عدة حوادث مشابهة وقعت بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الجاري، كان آخرها خلال الساعات الماضية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مطار كوبنهاجن، الأكثر ازدحامًا في المنطقة الاسكندنافية، أُغلق لساعات أواخر يوم الإثنين الماضي بعد رصد عدة طائرات مسيرة كبيرة في مجاله الجوي، كما أُغلقت خمسة مطارات دنماركية أخرى، مدنية وعسكرية، بشكل مؤقت في الأيام التالية.

مهمة "الحارس الشرقي"

يأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق الحلف مطلع الشهر الجاري مهمة "إيسترن سينتري" (الحارس الشرقي)، لتعزيز الدفاع عن الجبهة الشرقية لأوروبا، ردًا على اختراقات لطائرات مسيّرة روسية للمجال الجوي البولندي.

توترات مع روسيا

وفي سياق متصل، قالت إستونيا الأسبوع الماضي إن ثلاث طائرات روسية من طراز "ميج-31" خرقت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة، قبل أن ترافقها طائرات مقاتلة إيطالية تابعة للناتو إلى خارج الأجواء.

من جهتها، نفت موسكو الاتهامات، مؤكدة أن طائراتها كانت في مهمة مخطط لها مسبقًا، ولم تخالف المجال الجوي المسموح به. كما شددت على أن طائراتها المسيّرة لم تخترق المجال البولندي، في حين رفضت وارسو اقتراحها بالتعاون في التحقيقات حول الحوادث الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد حذر، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن "أي عدوان على روسيا سيواجه برد حاسم".