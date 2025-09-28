وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو

دعا وزير الدفاع الباكستاني إلى تشكيل حلف ناتو إسلامي عسكري، في ظل التطورات الدولية الجارية.

واعتبر وزير الدفاع خواجه محمد آصف أن العدوان الأخير على قطر ما كان ليحدث دون ضوء أخضر مسبقًا.

وفي حديثه لقناة "جيو" الباكستانية، أوضح آصف رأيه بشأن القمة العربية-الإسلامية التي عُقدت في الدوحة، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحكم على نتائجها، لكنه شدد على أن العالم الإسلامي بحاجة إلى ائتلاف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل الدفاع. وأكد أن الهدف من هذا الحلف لن يكون استهداف دولة بعينها، بل حماية الأمة من أي تهديد خارجي.

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني أن بلاده تعمل وفق نظام هجين، حيث يتشارك الجيش والقيادة المدنية في إدارة شؤون الدولة. كما قال إن الولايات المتحدة تُدار من قبل "دولة عميقة"، في تصريح هو الأول من نوعه له حول هذا الشأن.