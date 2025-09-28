150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي

أبدى مسئولو النادي الإسماعيلي اعتراضهم على عقوبات رابطة الأندية، واعتبروها ظالمة، وذلك بعد تغريم النادي 150 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير، وحرمانها من حضور مباراة البنك الأهلي غدًا على استاد الإسماعيلية.

كما شملت العقوبات تغريم أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة، وعبد الله الشحات، المدرب العام، 20 ألف جنيه لكل منهما، مع حرمانهما من حضور 3 مباريات، بالإضافة إلى إيقاف عبد الرحمن الدح وعبد الله محمد مباراة واحدة بسبب الحصول على الإنذار الثالث، مع تغريمهما 5 آلاف جنيه لكل منهما.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن جميع الأحداث التي شهدتها مباراة إنبي جاءت نتيجة أخطاء تحكيمية أثرت على سير اللقاء.

ومن ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة اليوم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي غدًا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

وأكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي، ثقته الكبيرة في ميلود حمدي المدير الفني وجهازه المعاون، وقدرتهم على الخروج من سلسلة النتائج السلبية واستعادة الانتصارات.