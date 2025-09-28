قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه يستهدفان أحياء غزة بوحشية
بعد تكريمه عن «سيد الناس».. مصطفى عماد يكشف كواليس تجسيد شخصية مُصابة بالتوحّد|فيديو
مواقف سعودية حاسمة: المملكة تدعو لحوار دولي .. وتدعم لبنان والسودان.. وتدين الاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على قطر
الاتحاد يعلن حكام الجولة التاسعة اليوم بـ«دوري نايل».. وعيون الجماهير على قمة الأهلي والزمالك
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي

رباب الهواري

أبدى مسئولو النادي الإسماعيلي اعتراضهم على عقوبات رابطة الأندية، واعتبروها ظالمة، وذلك بعد تغريم النادي 150 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير، وحرمانها من حضور مباراة البنك الأهلي غدًا على استاد الإسماعيلية.

كما شملت العقوبات تغريم أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة، وعبد الله الشحات، المدرب العام، 20 ألف جنيه لكل منهما، مع حرمانهما من حضور 3 مباريات، بالإضافة إلى إيقاف عبد الرحمن الدح وعبد الله محمد مباراة واحدة بسبب الحصول على الإنذار الثالث، مع تغريمهما 5 آلاف جنيه لكل منهما.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن جميع الأحداث التي شهدتها مباراة إنبي جاءت نتيجة أخطاء تحكيمية أثرت على سير اللقاء.

ومن ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة اليوم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي غدًا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

وأكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي، ثقته الكبيرة في ميلود حمدي المدير الفني وجهازه المعاون، وقدرتهم على الخروج من سلسلة النتائج السلبية واستعادة الانتصارات.

الاسماعيلي دورى نايل رابطة الاندية المحترفة اخبار الرياضة

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

مصر تنتج المياه من الهواء .. وتسويقها لـ أفريقيا | تفاصيل مهمة

اليوم العالمى للسياحة

على أنغام فرقة توشكى للفنون الشعبية| أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى.. شاهد

دعوة تشكيل جيش لمواجهة إسرائيل: شعار رمزي أم مشروع ممكن التنفيذ؟

دعوة تشكيل جيش لمواجهة إسرائيل.. شعار رمزي أم مشروع ممكن التنفيذ؟| محلل يجيب

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

