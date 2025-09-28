قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
محمد على

طالبت السعودية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته تجاه تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أنه آن الأوان لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: آن الأوان لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حل.

وأدان وزير الخارجية السعودي اعتداء إيران على قطر وكذلك إسرائيل عليها قائلا :ندين اعتداء إيران على قطر كما ندين الاعتداء الإسرائيلي عليها.. وندين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، إذ أحاط بمواقف بلاده إزاء مجمل التطورات الإقليمية والعالمية، فيما حملت ترحيباً بالاعترافات الدولية بدولة فلسطين، إذ تجاوزت نحو 150 دولة.

وأشادت السعودية باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك، بصفته بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف والحروب المتكرّرة، ويؤكد كذلك أن غزة والضفة الغربية أرض فلسطينية واحدة وبذلك يرفض الإعلان مسائل التهجير أو فرض إسرائيل وقائع جديدة، كما يرسم مساراً لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.

ذكر وزير الخارجية السعودي: ما يحدث في غزة صنف بالمجاعة رسميا.. وإسرائيل تقتل المدنيين بشكل ممنهج في غزة.

في السياق ذاته، وصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ما يحدث في غزة بالمجاعة رسمياً، مشيراً إلى أن إسرئيل تقتل المدنيين بشكل ممنهج في غزة، وتنفذ ممارات وحشية في فلسطين. 

فيما تشهد أحياء مدينة غزة توغلاً محدوداً للآليات والدبابات الإسرائيلية في محاور تل الهوا جنوباً وعلى مقربة من مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون قديماً، إضافة لتمركز الآليات في المحاور الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من المدينة، مع وجود غطاء ناري كثيف يشكل مناطق واسعة من المدينة مما يسبب صعوبة بالغة في التنقل في تلك المناطق.

إلى ذلك، دعت السعودية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة برنامج إيران النووي.

 وفي وقت سابق رحبت الرياض بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، برعاية مصرية، كما تؤكد السعودية على أهمية تعزيز الثقة وانتهاج الحلول الدبلوماسية والتعاون مع الوكالة.

كما أشادت السعودية بالخطوات التي اتخذتها سوريا لترسيخ الأمن، ورحب الأمير فيصل بن فرحان، برفع العقوبات الأمريكية التي استهدفت دمشق، وأدان في الوقت نفسه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

أما بشأن لبنان، أكد وزير الخارجية السعودي، في كلمته أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، أن السعودية تدعم كل ما يعزز أمن لبنان واستقراره، كما تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

بالتوازي من هذا كله، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مجدداً تأكيد موقف بلاده إزاء أهمية التوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل في اليمن.

كما جددت السعودية التأكيد في كلمتها بالأمم المتحدة على أهمية استقرار السودان. وفي وقت سابق دعت الرياض إلى تأكيد أن الحل للأزمة السياسية في السودان حل سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة البلاد ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

وبشأن الحرب الروسية - الأوكرانية، لفتت السعودية في كلمتها التي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى أهمية إيجاد تسوية سلمية عبر الحوار بين موسكو - كييف، وتدعم السعودية جميع المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، من أجل الوصول إلى السلام.

في الوقت ذاته، أشادت الرياض باستجابة الهند وباكستان للحوار والطرق السلمية عقب حالة التوتر المتصاعد بين البلدين واستمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية.

