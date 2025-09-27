صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها أقرت بذات المضمون وأنها حال مطالبته بالنزول من الميكروباص تعدى عليها بالسب.

وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





