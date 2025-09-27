مصرع شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالدور الـ11 في القليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم، مصرع شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال عملهما بالدور الـ 11 وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوجود بمصرع شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بالدور الـ 11.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن سقوط الضحيتين من السقالة خلال العمل، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وجرى التحفظ على الجثتين بمكان الواقعة لحين وصول النيابة العامة، ونقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وزملاء الضحايا، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.