"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

فشلت روسيا، اليوم /السبت/، في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بعد تصويت شهد معارضة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعقب إعلان النتائج، طالب مسؤول روسي بإجراء "جولة تصويت جديدة" بعد أن أخفقت بلاده في الحصول على الدعم الكافي لشغل مقعد في المجلس المكوّن من 36 عضوًا، وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وكانت روسيا قد طُردت من مجلس المنظمة عام 2022، في أعقاب استيلائها غير القانوني على طائرات مؤجرة خلال الحرب على أوكرانيا، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني.

وفي تصريح قبيل التصويت، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا-كايسا إيتكونن، إن "من غير المقبول أن تتولى دولة تهدد سلامة وأمن ركاب الطيران وتنتهك القواعد الدولية، مقعداً في الهيئة الحاكمة لمنظمة مسؤولة عن حماية تلك القواعد".