قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

محمد مندور
محمد مندور
محمد مندور

العلاقات المصرية التركية لم تكن يوما ما مجرد ملف سياسي عادي بل كانت دوما بحرا من الصداقة والتواصل التاريخي الذي امتد عبر قرون. ربما في بعض الفترات شهد امواجا عالية خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 حين دخل البلدان في حالة قطيعة سياسية بدت معها العودة إلى العلاقات الطبيعية شبه مستحيلة. 
لكن في منطقة لا تعرف الثبات وتشهد كثير من الاحداث، فها هي العلاقات المصرية التركية تعود بشكل أقوى عن ذي قبل وبمصالح مشتركة للبلدين، فالتحولات الكبرى في هذه العلاقات جاءت من قلب التحديات الإقليمية خصوصا مع الغطرسة الإسرائيلية واندفاعها في سياسات عدوانية ليس في غزة فقط ولكن في المنطقة ايضا ثم الهجوم على الدوحة مؤخرا وهو ما كشف أن ميزان القوى لا يمكن أن يستقر إلا بوجود تكتل عربي إسلامي بقوى فاعلة توحد رؤاها لتلك المواجهة. 
ربما يأتي أيضا إدراك القاهرة وأنقرة مع هذه التحولات أن الخلافات مهما كانت حدتها لا ينبغي أن تحجب ما يجمعهما من مصالح أعمق وأخوة مشتركة تاريخيا سواء في منطقة البحر المتوسط أو في دعم القضية الفلسطينية أو في حماية الأمن الإقليمي بمحيطهما.
التنسيق المصري التركي صار ضرورة استراتيجية بالفعل فمن يقوم على أكتافه استقرار المنطقة الآن هم القوى الإقليمية صاحبة الكثير من محطات التعاون المشترك على رأسها مصر والسعودية والإمارات وتركيا. هذه الدول باتت هي العصب الحقيقي للتحرك الإقليمي نحو كثير من القضايا وهو ما يحفظ التوازن في مواجهة الفراغات التي تتركها القوى الدولية أو السياسات العدوانية من جانب تل أبيب.
بالتأكيد أن العودة إلى لغة المصالح لا تعني تجاهل الخلافات لكنها تعكس نضجا سياسيا عاقلا يعيد تعريف الشراكة وفق رؤية أكثر براجماتية . فبين القاهرة وأنقرة مساحات أوسع من التعاون في كثير من الملفات مثل الطاقة وغاز شرق المتوسط وأيضا كثير من قضايا الأمن الإقليمي بالإضافة إلى المساحة الأرحب من التعاون الاقتصادي من خلال فتح مسارات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.
مرة أخرى نعيد التأكيد ان ما كان يبدو غير ممكن بعد 2013 تحقق بفضل قناعة متبادلة بين القيادتين في مصر وتركيا أن الخصومة تضعف الجميع وأن إسرائيل وحدها المستفيد الأكبر من أي انقسام عربي عربي او عربي تركي . 
لذا فإن تجاوز الماضي بات خطوة سياسية ضرورية وايضا رسالة إلى الداخل والخارج أن القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة قادرة على صياغة مستقبلها بعيدا عن الإملاءات الخارجية وان ضفتي البحر المتوسط لا ينبغي لها الا ان تكون ضفتي بحر الصداقة الذي يجمع الان مصر وتركيا لتنسجا خيوط علاقة أكثر واقعية وعمقا لمصالح شعوبهما.

العلاقات المصرية التركية الغطرسة الإسرائيلية القاهرة أنقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

الحريق

السيطرة على حريق في كابينة كهرباء بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الحريق

اشتعال النيران فى كابينة كهرباء بشبرا الخيمة .. صور

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد