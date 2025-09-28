مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه يستهدفان أحياء غزة بوحشية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة، وقصف المدنيين وقتل الأبرياء.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة بشكل متكرر.

كما أفادت المصادر بقيام طائرات الاحتلال المسيّرة بإطلاق النار في محيط الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وقصف الاحتلال مدفعيًا منطقة النفق بمدينة غزة، كما أغارت طائراته على منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

وخلال اليوم السابق، ارتقى ما يقرب من 100 شهيد في غزة جرّاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.