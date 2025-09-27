تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

تعد بذور الكراوية من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض التي لا يتوقعها البعض. بذور الكراوية من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض التي لا يتوقعها البعض.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد بذور الكراوية.

تعزيز فقدان الوزن

تُعدّ بذور الكراوية إضافةً رائعةً لنظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ، إذ تُساعد على كبح الشهية، وتقليلها، وتعزيز فقدان الوزن بأقلّ جهدٍ ممكن.

ووفقًا لدراسةٍ أُجريت عام ٢٠١٣ ونُشرت في مجلة " الطبّ البديل والتكميلي القائم على الأدلة" ، فإنّ تناول مُكمّلاتٍ غذائيةٍ تحتوي على مستخلص الكراوية لمدة ٩٠ يومًا أدّى إلى انخفاضٍ ملحوظٍ في الوزن ونسبة الدهون في الجسم لدى المشاركين،

مكافحة خلايا السرطان

تحتوي بذور الكراوية على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة، وهي مركبات فعالة تُساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وبفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة، يُعتقد أن بذور الكراوية تتمتع بخصائص فعّالة في مكافحة السرطان .

و وجدت دراسة حيوانية أن تناول بذور الكراوية ساعد في منع نمو خلايا الورم الجديدة في القولون.

منع النوبات

على الرغم من محدودية الأبحاث، تُظهر بعض الدراسات أن بذور الكراوية قد تتمتع بخصائص مضادة للتشنجات، وقد تساعد في الوقاية من النوبات وقد أظهر نموذج حيواني أجرته جامعة شيراز للعلوم الطبية أن إعطاء مستخلصات وزيوت بذور الكراوية العطرية للفئران ساعد في منع أنواع مختلفة من النوبات ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هذه التأثيرات تنطبق على البشر .

ضبط نسبة السكر



تشير بعض الأبحاث إلى أن إضافة بذور الكراوية إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يحمي من أعراض داء السكري ، مثل زيادة العطش والتعب وتغيرات الوزن غير المقصودة.

وفي الواقع أظهرت تجربة إعطاء مستخلص بذور الكراوية للجرذان المصابة بداء السكري كان فعالًا في خفض مستويات السكر في الدم كما تُعد بذور الكراوية مصدرًا رائعًا للألياف، والتي لها تأثير قوي على ضبط مستوى السكر في الدم .