قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

تعد بذور الكراوية من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض التي لا يتوقعها البعض. بذور الكراوية من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض التي لا يتوقعها البعض.

ووفقا لما جاء في موقع  draxe نكشف لكم أهم فوائد بذور الكراوية.

فوائد الكراوية

تعزيز فقدان الوزن

تُعدّ بذور الكراوية إضافةً رائعةً لنظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ، إذ تُساعد على كبح الشهية، وتقليلها، وتعزيز فقدان الوزن بأقلّ جهدٍ ممكن.

 ووفقًا لدراسةٍ أُجريت عام ٢٠١٣ ونُشرت في مجلة "  الطبّ البديل والتكميلي القائم على الأدلة" ، فإنّ تناول مُكمّلاتٍ غذائيةٍ تحتوي على مستخلص الكراوية لمدة ٩٠ يومًا أدّى إلى انخفاضٍ ملحوظٍ في الوزن ونسبة الدهون في الجسم لدى المشاركين، 

مكافحة خلايا السرطان

تحتوي بذور الكراوية على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة، وهي مركبات فعالة تُساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وبفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة، يُعتقد أن بذور الكراوية تتمتع بخصائص فعّالة في مكافحة السرطان .

 و وجدت دراسة حيوانية أن تناول بذور الكراوية ساعد في منع نمو خلايا الورم الجديدة في القولون.

السرطان والشيخوخة

منع النوبات

على الرغم من محدودية الأبحاث، تُظهر بعض الدراسات أن بذور الكراوية قد تتمتع بخصائص مضادة للتشنجات، وقد تساعد في الوقاية من النوبات وقد أظهر نموذج حيواني أجرته جامعة شيراز للعلوم الطبية أن إعطاء مستخلصات وزيوت بذور الكراوية العطرية للفئران ساعد في منع أنواع مختلفة من النوبات ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هذه التأثيرات تنطبق على البشر .

7 علامات تنذر بأمراض القلب.. لا تتجاهلها

ضبط نسبة السكر 


تشير بعض الأبحاث إلى أن إضافة بذور الكراوية إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يحمي من أعراض داء السكري ، مثل زيادة العطش والتعب وتغيرات الوزن غير المقصودة.

 وفي الواقع أظهرت تجربة إعطاء مستخلص بذور الكراوية للجرذان المصابة بداء السكري كان فعالًا في خفض مستويات السكر في الدم كما تُعد بذور الكراوية مصدرًا رائعًا للألياف، والتي لها تأثير قوي على ضبط مستوى السكر في الدم .

الكراوية بذور الكراوية فوائد الكراوية السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

القائم بأعمال وزير البيئة: لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

القائم بأعمال وزير البيئة: لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

عبدالصادق الشوربجي

الوطنية للصحافة تعلن شروط التقديم لجوائز (الامتياز الصحفي)

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد