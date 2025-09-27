زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل تحت عنوان "زومبي المنوفية"، يظهر سيدة وهي تعتلي سقف سيارة ملاكي وسط أحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في مشهد أثار الذعر والدهشة بين المواطنين.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تتحرك بشكل غير طبيعي، وتصدر عنها حركات غريبة دفعت البعض إلى تشبيهها بـ"الزومبي"، بينما بدا سائق السيارة في حالة من الرعب والارتباك، في محاولة للتعامل مع الموقف المفاجئ.

وعلى إثر انتشار الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل، بدأت أجهزة الأمن في محافظة المنوفية تكثيف جهودها لفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها، إلى جانب التعرف على هوية السيدة وظروف تواجدها في هذا المشهد المثير.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: