عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

يُعد الكرواسون بالشيكولاتة من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال ويمكن الاستعانة بها أثناء تجهيز اللانش بوكس.

نعرض لكم طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكرواسون

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

¼ كوب زبدة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

لبن للعجن

½ كوب زبدة للفرد

الحشو :

شوكولاتة كريمي

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

اخلطي الدقيق مع اللبن والزبدة والملح والسكر والخميرة والسكر والملح وقلبي كل المكونات حتى الحصول على عجينة مناسبة.

غطى عجينة الكرواسون وتترك لتتخمر وافرديها بالنشابة وادهنيها بالزبدة.

قطعى عجينة الكرواسون مثلثات واحشيها بالشوكولاتة الكريمى ولفيها رول وغطيها تترك حتى تتخمر مرة أخرى.

ادهني الوجه بخليط البيض والفانيليا ثم ضعي الكرواسون في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.