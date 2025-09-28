قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
اسماء محمد

يُعد الكرواسون بالشيكولاتة من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال ويمكن الاستعانة بها أثناء تجهيز اللانش بوكس.

نعرض لكم طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

وجبه الافطار.. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة اللذيذة

مقادير الكرواسون

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

¼ كوب زبدة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

لبن للعجن

½ كوب زبدة للفرد

الحشو :

شوكولاتة كريمي

كرواسون

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

اخلطي الدقيق مع اللبن والزبدة والملح والسكر والخميرة والسكر والملح وقلبي كل المكونات حتى الحصول على عجينة مناسبة.

غطى عجينة الكرواسون وتترك لتتخمر وافرديها بالنشابة وادهنيها بالزبدة.

قطعى عجينة الكرواسون مثلثات واحشيها بالشوكولاتة الكريمى ولفيها رول وغطيها تترك حتى تتخمر مرة أخرى.

ادهني الوجه بخليط البيض والفانيليا ثم ضعي الكرواسون في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

