أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته

أكد أسامة عرابي، نجم فريق الأهلي السابق، أن خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من تراجع واضح منذ المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عرابي، في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري، خط دفاع الأهلي ليس بالأداء المنتظر، وسيواجه صعوبة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك يوم الاثنين المقبل، رغم أن هذه المباريات لها طابع خاص."

وأضاف: "أحمد سيد زيزو لاعب محترف وكبير، ولكن غيابه عن الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي لن يكون مؤثرًا من الناحية الفنية، لأن الفريق يمتلك أكثر من بديل مميز في الوقت الحالي."