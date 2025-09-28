قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
عُمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ حل الدولتين فورًا
بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا
طريقة استخراج الفيش الجنائى والمستعجل .. اعرف الأوراق المطلوبة
«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد
عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي
محمد البدوي

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، آخر تفاصيل ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، كما كشف مستجدات انتخابات القلعة الحمراء، وحقيقة عودة سيد عبد الحفيظ.

وقال شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "بدأنا اليوم الساعة التاسعة صباحًا واستمررنا حتى الخامسة مساءً، وتقدَّم مرشح وحيد على منصب أمين الصندوق، وهو عضو الجمعية العمومية وأحد الزملاء الموجودين من أعضاء النادي، حسن عطية".

ولفت إلى أن الأهلي لديه قواعد واضحة في عمله، حيث تقود الإدارة التنفيذية العمليات الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية، وهذه العمليات لها ضوابطها من فتح باب الترشح وحتى إغلاقه، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية في استمرار محمود الخطيب في مسيرته وتحقيق المزيد من الإنجازات التي شملت كل قطاعات النادي.

جمعيتان عموميتان في شهر واحد

ورداً على سؤال الحديدي: "نحن أمام مشهد غير مسبوق.. لماذا التأخر في حسم الأمر؟" أجاب شلبي قائلاً: "هو مشهد غير مسبوق لطبيعة السياق الذي نعمل فيه، فلم يسبق في أي انتخابات للنادي الأهلي أن تسبقها جمعية عمومية بأسبوع واحد، أي أن النادي عقد جمعيتين عموميتين في شهر واحد، وهذا جاء نتيجة للظروف التي فرضتها الدولة المصرية بإجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، وبالتالي كان النادي ملزمًا – مثل باقي الأندية – بعملية توفيق الأوضاع، والقرار الوزاري الصادر من معالي وزير الشباب والرياضة حدد مهلة ثلاثة أشهر، وإذا لم يتمكن النادي من إجراء عملية التوفيق يُعد مجلس الإدارة منحلًا".

وتابع: "محمود الخطيب هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حتى انعقاد الجمعية العمومية يومي 30 و31، ويتابع كافة الإجراءات الخاصة بها سواء في تحديد موعدها أو فتح وغلق باب الترشح، وكل ذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة وبقرار صادر منه وبالتعاون مع الجهة الإدارية".

حقيقة أزمة تأشيرة الخطيب

وسألته الحديدي عن ما يتردد بشأن رفض السفارة الأمريكية منح التأشيرة لمحمود الخطيب، ليرد شلبي: "في الحقيقة كنت في غاية الانزعاج والضيق، لأنني المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأنا المسؤول عن التواصل واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمجلس الإدارة، من إصدار تأشيرات وقرارات وزارية للسفر للبعثات الرياضية، والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية. التأشيرة حينها نُشرت بينما كنت في استقبال السفيرة الأمريكية، وبالمناسبة هناك دعوة من السفارة للكابتن محمود الخطيب بمناسبة العيد الوطني للسفارة الأمريكية".

وأضاف: "الأهلي وجماهيره العظيمة جزء أصيل من هذا الشعب ومن النسيج الوطني، ولابد من التصدي للشائعات، كما أكد مرارًا السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن أخطر ما تواجهه الدولة المصرية هي الشائعات".

ملف المدير الفني وعودة سيد عبد الحفيظ

ورداً على سؤال حول ملف المدير الفني الجديد وعودة سيد عبد الحفيظ قال: "المدير الفني الجديد قيد الدراسة، فهناك لجنة تخطيط تجتمع مع المدير الرياضي الكابتن محمد يوسف بشكل مستمر، ولديها مجموعة من السير الذاتية لمدربين، والأمور في مراحل متقدمة لإنهاء التعاقد، وعندما ينهي الأهلي تعاقداته يُنهي أولاً الأمور المالية والتفاوضية، ثم يعلن مباشرة في مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد، لذلك لا يمكن الإعلان عن شيء قبل توقيع العقود أو مذكرات التفاهم".

واختتم: "أما سيد عبد الحفيظ، فهو واحد من أبناء الأهلي المخلصين، موجود في النادي منذ أكثر من 32 سنة، وهو في بيته وبين أهله، الكابتن سيد وضع بصمة واضحة في صناعة كرة القدم المصرية والإفريقية، ولا يمكن لأي جاحد إنكارها".

الأهلي النادي الأهلي الخطيب مباراة القمة الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

بالصور

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد