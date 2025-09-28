سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، آخر تفاصيل ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، كما كشف مستجدات انتخابات القلعة الحمراء، وحقيقة عودة سيد عبد الحفيظ.

وقال شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "بدأنا اليوم الساعة التاسعة صباحًا واستمررنا حتى الخامسة مساءً، وتقدَّم مرشح وحيد على منصب أمين الصندوق، وهو عضو الجمعية العمومية وأحد الزملاء الموجودين من أعضاء النادي، حسن عطية".

ولفت إلى أن الأهلي لديه قواعد واضحة في عمله، حيث تقود الإدارة التنفيذية العمليات الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية، وهذه العمليات لها ضوابطها من فتح باب الترشح وحتى إغلاقه، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية في استمرار محمود الخطيب في مسيرته وتحقيق المزيد من الإنجازات التي شملت كل قطاعات النادي.

جمعيتان عموميتان في شهر واحد

ورداً على سؤال الحديدي: "نحن أمام مشهد غير مسبوق.. لماذا التأخر في حسم الأمر؟" أجاب شلبي قائلاً: "هو مشهد غير مسبوق لطبيعة السياق الذي نعمل فيه، فلم يسبق في أي انتخابات للنادي الأهلي أن تسبقها جمعية عمومية بأسبوع واحد، أي أن النادي عقد جمعيتين عموميتين في شهر واحد، وهذا جاء نتيجة للظروف التي فرضتها الدولة المصرية بإجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، وبالتالي كان النادي ملزمًا – مثل باقي الأندية – بعملية توفيق الأوضاع، والقرار الوزاري الصادر من معالي وزير الشباب والرياضة حدد مهلة ثلاثة أشهر، وإذا لم يتمكن النادي من إجراء عملية التوفيق يُعد مجلس الإدارة منحلًا".

وتابع: "محمود الخطيب هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حتى انعقاد الجمعية العمومية يومي 30 و31، ويتابع كافة الإجراءات الخاصة بها سواء في تحديد موعدها أو فتح وغلق باب الترشح، وكل ذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة وبقرار صادر منه وبالتعاون مع الجهة الإدارية".

حقيقة أزمة تأشيرة الخطيب

وسألته الحديدي عن ما يتردد بشأن رفض السفارة الأمريكية منح التأشيرة لمحمود الخطيب، ليرد شلبي: "في الحقيقة كنت في غاية الانزعاج والضيق، لأنني المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأنا المسؤول عن التواصل واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمجلس الإدارة، من إصدار تأشيرات وقرارات وزارية للسفر للبعثات الرياضية، والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية. التأشيرة حينها نُشرت بينما كنت في استقبال السفيرة الأمريكية، وبالمناسبة هناك دعوة من السفارة للكابتن محمود الخطيب بمناسبة العيد الوطني للسفارة الأمريكية".

وأضاف: "الأهلي وجماهيره العظيمة جزء أصيل من هذا الشعب ومن النسيج الوطني، ولابد من التصدي للشائعات، كما أكد مرارًا السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن أخطر ما تواجهه الدولة المصرية هي الشائعات".

ملف المدير الفني وعودة سيد عبد الحفيظ

ورداً على سؤال حول ملف المدير الفني الجديد وعودة سيد عبد الحفيظ قال: "المدير الفني الجديد قيد الدراسة، فهناك لجنة تخطيط تجتمع مع المدير الرياضي الكابتن محمد يوسف بشكل مستمر، ولديها مجموعة من السير الذاتية لمدربين، والأمور في مراحل متقدمة لإنهاء التعاقد، وعندما ينهي الأهلي تعاقداته يُنهي أولاً الأمور المالية والتفاوضية، ثم يعلن مباشرة في مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد، لذلك لا يمكن الإعلان عن شيء قبل توقيع العقود أو مذكرات التفاهم".

واختتم: "أما سيد عبد الحفيظ، فهو واحد من أبناء الأهلي المخلصين، موجود في النادي منذ أكثر من 32 سنة، وهو في بيته وبين أهله، الكابتن سيد وضع بصمة واضحة في صناعة كرة القدم المصرية والإفريقية، ولا يمكن لأي جاحد إنكارها".