محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب

أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن الدوري المصري هذا الموسم به مدربون سيكون لهم مستقبل كبير في التدريب

وقال “صالح” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مهمة التدريب ليس بالفهلوة وإنما هذا على ويحتاج إلى مؤهلات وصفات معينة

وأضاف: الدوري الممتاز هذا الموسم به مدربون على أعلى مستوى وسيكون لهم مستقبل كبير .

وتابع: ولكن أغلب مدربي الدوري الممتاز ليسوا لاعبين سابقين وهذا يصعب من مهمتهم في إمكانية تدريب منتخب مصر في المستقبل.

وواصل: مدرب المنتخب لابد أن يكون نجما سابقا ولذلك مدربو الدوري الممتاز صعب أن يكونوا مدربين لمنتخبات في المستقبل.