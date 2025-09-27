فيلم One Battle After Another يحقق 9 ملايين دولار في أول يوم عرض

حقق فيلم الإثارة One Battle After Another من إنتاج شركة وارنر بروس، إيرادات بقيمة 8.8 ملايين دولار خلال يوم الجمعة من بين 3,634 دار عرض في أمريكا الشمالية.

هذا الرقم يشمل العروض التي قُدّمت مسبقًا قبل اليوم الرسمي للعرض، والتي غالبًا ما تُعرض في صالات كبيرة مميزة.

ومن المتوقع أن تُحقق عطلة نهاية الأسبوع الكاملة للفيلم ما بين 20 إلى 25 مليون دولار في السوق الأمريكي، مع إضافة موازية من العائدات العالمية، مما قد يرفع الإطلاق العالمي إلى حوالي 50 مليون دولار تقريبًا.

الفيلم من كتابة وإخراج بول توماس أندرسون وبطولة ليوناردو دي كابريو، وتتراوح ميزانيته بين 130 إلى 175 مليون دولار.

الفيلم يمزج بين التشويق، الكوميديا السوداء، والنقد السياسي، ويلعب دي كابريو دور بوب فيرجسون، ثوري سابق تغيّر اسمه وهويته بعد اختفاء زوجته بعد ولادتها طفلتهما.



وبعد مرور ستة عشر عامًا، يظهر عدو قديم يُدعى الكولونيل ستيفن لوكجاو، الذي يخطف ابنتهما «ويلا». عندها يجتمع بوب مع مجموعة من الثوار السابقين، ليشرعوا في مهمة إنقاذها، فيصطدمون بماضٍ مُعقَّد وصراعات سياسية حادّة.



يشارك في بطولة فيلم One Battle After Another كل من ريجينا هول، وبنيسيو ديل تورو، وشيلين وودلي، ومعهم أيضًا جيسي بليمونز وآلانا هايم، وغيرهم.