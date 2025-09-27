عيد أبو الحمد يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

تصدر الفنان عيد أبو الحمد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال الفنان عيد أبو الحمد في لقاء خاص لموقع “صدي البلد” الإخباري: "أنا الحمد لله بخير و في المنزل حاليًا و رجعت استكمال تصوير مسلسل بنج كلي فاضلي أيام قليلة و انتهي من التصوير وهشيل الرباط على إيدي يوم الأربعاء القادم في المستشفى و أن شاء الله خير".

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن شخصيته في مسلسل “بنج كلي” لأول مرة.

وأوضح أنه يجسد شخصية رجل مريض ويجري عمليات كثيرة، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من المخرجة نادين خان، معقبا: “العمل معها مميز”.

مسلسل “بنج كلي” بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.