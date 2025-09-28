قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
أخبار العالم

وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة

إيفييت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
إيفييت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية

قالت وزير الخارجية  البريطانية إيفييت كوبر،  إن المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـ.ـــزة، وأن قادة العالم وصلوا إلى لحظة  يريد فيها العالم إنهاء هذه الحرب" بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق أصبح قريبًا .

وحثت كوبر الحكومة الإسرائيلية على "تغيير مسارها بشكل عاجل" في مسألة هجومها العسكري على غزة، بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأمم المتحدة إن بلاده "يجب أن تنهي المهمة".

ولكن الوزيرة لم تصل إلى حد وصف تصرفات نتنياهو بالإبادة الجماعية، على الرغم من الدعوات إلى القيام بذلك من داخل حزبها، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وعلى الرغم من كونها واحدة من الوزراء الذين دفعوا كير ستارمر سراً للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد كررت  كوبر موقف الحكومة بعدم وصف الهجوم العسكري بأنه إبادة جماعية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب دعمه لخطط تعيين توني بلير على رأس إدارة تكنوقراطية مؤقتة في غزة.

وعندما سُئلت عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هو الشخص المناسب لقيادة السلطة الانتقالية، بالنظر إلى دوره في حرب العراق عام 2003، رفضت كوبر التعليق مرتين.

في حديثها لصحيفة الجارديان قبل مؤتمر حزب العمال في ليفربول، قالت كوبر: "أشعر بوجود إجماع، إجماع حقيقي وضخم، وكان هناك عزمٌ حقيقيٌّ وعزيمةٌ [في الأمم المتحدة] على السلام. أعتقد أننا وصلنا إلى لحظةٍ يرغب فيها العالم بإنهاء هذه الحرب".

وأضافت أن وقف إطلاق النار وعودة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن هو "بداية العملية"، التي اعترفت بأنها "هشة" وتحتوي على "العديد من العقبات".

وقال أحد كبار المسؤولين في حزب العمال: "لا يمكننا أن نتظاهر بأن الأمر ليس صعبًا، وطول مدة استمرار الأزمة يجعل الأمر صعبًا".

ويقول دبلوماسيون إن خطة البيت الأبيض للسلام المكونة من 21 نقطة متوافقة مع الخطة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي - مما يعني أنه لن يكون هناك نزوح جماعي من غزة، ولا دور لحماس ولا ضم للضفة الغربية.

ولكن من المفهوم أن جوانب خطة ترامب، بما في ذلك الدور الذي قد يلعبه بلير، تركت بعض المطلعين في وزارة الخارجية غير راضين.

وقالت كوبر "كان توني بلير أحد الأشخاص الذين أضافوا مقترحات إلى هذه العملية، وكان ذلك مهمًا حقًا، ولكن كانت هناك أيضًا الكثير من العمليات الأخرى".

وأردفت:لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. في هذه المرحلة، هناك شعورٌ بالتوافق في الآراء، ولكن علينا الحفاظ على هذا المسار.

