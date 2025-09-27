من الصعب محو تاريخ يتخطى 130 عاما.. فتحي عبد الوهاب: الريادة الفنية ستظل لمصر

استضاف مسرح الريحاني "سوكسيه" في وسط البلد، ماستر كلاس للنجم فتحي عبدالوهاب ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة "دورة سميحة أيوب"، وذلك مساء اليوم السبت، بحضور رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، والفنان أشرف عبدالباقي والفنانة والإعلامية سالي سعيد والفنانة بسمة ماهر.



حرص الفنان فتحى عبدالوهاب في البداية على توجيه التحية والشكر للفنان أشرف عبدالباقي على استضافته للماستر كلاس بمسرح نجيب الريحاني "سوكسيه"، وعلى مشاركته كأحد رعاة مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة باستضافة عدد من العروض والفعاليات.



وتحدث "عبدالوهاب" عن أساليب الأداء التمثيلي وكيفية تجسيد الشخصيات والفارق بين أن يؤدي الممثل الشخصية أو أن يكون هو الشخصية، مشيرا الى أنه عندما شارك في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في بداياته الفنية كان يمثل الشخصية ولم يكن الشخصية، وذلك يرجع إلى الكثير من الأمور، أهمها الخبرة الحياتية، بينما مع شخصية حمزة الحناوي في مسلسل "لمس أكتاف" تحول إلى الشخصية ولم يكن مجرد مؤد لها، مضيفا أن لديه قناعة أن هناك شيئا مهما جدا يصنع الفارق، وهو أنه كلما كان الانسان حقيقيا في حياته بالضرورة سيكون حقيقيا في عمله، وكلما كانت تجاربنا الإنسانية العادية التي نعيشها حقيقية بداخلنا فهي تساعد الممثل على التعبير بشكل حقيقي.



وتابع "منذ عامين قدمت شخصية العفريت في مسلسل "المداح"، والأكيد أنني لم أكن الشخصية التي كنت أمثلها، ولكن عندما قدمت في نفس العام دور نظام الملك في "الحشاشين" كنت أنا الشخصية لا أؤديها فقط، وهذا الأمتع لي وللمتلقي أيضا، مشيرا إلى أن البعض لم يكن يعرف من هو نظام الملك رغم أنه من الشخصيات التاريخية المهمة وإحساس الكثير من الناس بأنها حقيقية دفعهم للبحث عن معلومات عنه، وعن دوره في الدولة السلجوقية".



وأضاف أن الشخصية تتكون وتتشكل داخل عقل الممثل، يراها ويشعر بمشاعرها ويسمع صوتها، ويرى أشياء خاصة بها خارج الاسكريبت، لأن الشخصية تنطلق في البداية من داخل خيال الممثل هشة جدا وضبابية وغير واضحة، مضيفا أن تراكم الخبرة والمعرفة والتجارب الحياتية تلعب دورا كبيرا في تشكيل شخصياتنا وكذلك الممثل وتعامله مع الشخصية التى يجسدها.



وأشار عبدالوهاب إلى أن هناك منهجين في التمثيل وتجسيد الشخصيات يعمل من خلالهما الممثلين، المنهج الأنثوي والمنهج الذكوري، الأول يعتمد على الوجدان والثاني يعتمد على العقل ويقترن بأسلوب وحرفية غير عادية، لافتا إلى أنه بالنسبة له الشخصية التي سيلعبها هي التي تفرض اختيار المنهج الذي سيعتمده في تقديمها.

ويقول عبدالوهاب إن المخرج دوره أهم من الممثل ولولا المخرج المتميز الذي يرى العمل ككل، لما رأينا الشخصيات الخالدة التي رأينها على مدار التاريخ الفني، لأنه لا يوجد ممثل يعمل بمفرده مهما بلغت براعته، المخرج هو الذي يجعل من الممثل إما أداة توصيل جيدة أو رديئة، مشيرا إلى أنه كان محظوظا في بداياته الفنية بالعمل مع مخرجين متميزين تعلم منهم الكثير، وأصبح يقيس عليهم بعد ذلك جودة المخرج الذي سيعمل معه.



وأشار فتحي إلى أن الواقع يتغير وهو ما يلزم الممثل ألا يكون جامدا ولا يعمل على الشخصيات برؤية واحدة، لأنه وقتها لن يكتب له الاستمرار.

وأكد فتحي عبدالوهاب على أن الفن المصري قادر على المنافسة ولا يقل جودة عن الأعمال التي تصلنا من الخارج، مشيرا إلى أن كل صناعة تمر بمراحل صعود وهبوط وكي تنجح لابد أن تهبط في مرحلة ما، مشددا على أن الريادة الفنية ستظل لمصر لأنه من المستحيل محو ما تم بناؤه على مدار أكثر من 130 عاما، من تاريخ فني ثري سواء في المسرح أو السينما أو الموسيقى والغناء.



و‏شهد الماستر كلاس تفاعلا كبيرا من الشباب، وحرص النجم فتحي عبد الوهاب على إجابة اسئلتهم وتوجيه النصح ليستفيدوا من خبرته وهم يستعدون لشق طريقهم فى مجال الفن.



مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة واليونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان الـUNFPA ومؤسسة اتجاه والمعهد الثقافي الإيطالي، سفارة أسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، وزارة الاتصالات، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، البرنامج المشترك zzj، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كالتوجراف، مسرح الريحاني" سوكسيه"، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة.