اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة

يعقد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ندوته الأسبوعية بالمقر المركزي للحزب بوسط البلد، إحياء للذكرى الخامسة والخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، تحت عنوان "الثوابت الناصرية في مواجهة التحديات".

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا أن الندوة تستضيف الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي محمد جاد هزاع، لمناقشة جملة من القضايا الراهنة، في مقدمتها التطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وما يرتبط بها من مخططات للتهجير.

كما ستتناول الندوة حالة التوتر بين مصر وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة على خلفية الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، إلى جانب بحث آليات دعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات الحالية.