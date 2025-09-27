قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تؤكد صمود مصر ووعي شعبها أمام التحديات

نادر نسيم
نادر نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة جسدت رؤية القيادة في صون أمن مصر وتعزيز قدراتها، مؤكدة صمود الدولة ووعي الشعب في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأضاف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم أن الرئيس السيسي بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، قبل متابعة بعض الأنشطة التدريبية والمشاركة في وجبة الإفطار معهم، مشيراً إلى أن هذه الزيارات المنتظمة تهدف إلى متابعة تطوير البرامج التعليمية وصقل مهارات الطلاب بما يهيئهم ليكونوا كوادر وطنية قادرة على خدمة الدولة بكفاءة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس تطرق في كلمته للحالة الاقتصادية والأمنية في مصر، موضحًا أثر التحديات الإقليمية على إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين، ودعا إلى دراسة تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من تجاوز أزمات مماثلة بالإرادة والعمل والصبر لتحقيق التغيير الإيجابي، لافتا إلى تأكيد الرئيس السيسي، أن الاعتداءات على بعض السفارات المصرية بالخارج جزء منها نابع من جهل البعض وجزء آخر من مكر أهل الشر.

وشدد نادر نسيم، على أن مصر مسالمة بطبعها لكنها عصية على الإيذاء، ولن يسمح أي طرف بإلحاق الضرر بها، كما نوّه الرئيس بالدور المصري الفاعل في قطاع غزة من خلال المساهمة في وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار مع الحفاظ على أرواح المصريين.

وذكر نائب بني سويف، أن كلمة الرئيس، أكدت أهمية الشباب باعتبارهم أمل مصر في المستقبل، مشددة على ضرورة دعمهم في جميع المجالات لتحقيق معدلات تقدم وأداء غير مسبوقة، مع التركيز على التعليم والتدريب العسكري والمهني لتخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وصنع مستقبل قوي لمصر.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه: بالإشادة برؤية الرئيس السيسي في تعزيز الانضباط والوعي لدى الطلاب، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس حرص القيادة على بناء الإنسان المصري وتأكيد الاستقرار القومي والتنمية المستدامة.

نادر يوسف اللجنة الدينية مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

