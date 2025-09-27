متحف شرم الشيخ يقيم فعالية "رموز وسياحة" بمناسبة ذكرى فك رموز حجر رشيد

نظم متحف شرم الشيخ فعالية تحت عنوان "رموز وسياحة" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وبمناسبة ذكرى فك رموز حجر رشيد.

وأفاد متحف شرم الشيخ -في بيان صحفي اليوم السبت- بأن الفعالية تهدف إلى إبراز دور الحضارة المصرية في تعزيز التواصل الإنساني والثقافي عبر العصور ، موضحا أن الفعالية تضمنت تصميم كروت ترحيبية للزوار تحمل كلمة "مرحبًا" مكتوبة بالهيروغليفية، مع إتاحة الفرصة لكتابة أسماء الزائرين باللغة ذاتها، في تجربة تفاعلية ممتعة تعرّفهم على أحد أقدم أنظمة الكتابة في التاريخ.

ولاقت المبادرة تفاعلًا واسعًا من الزوار من مختلف الجنسيات، الذين أعربوا عن إعجابهم بالفكرة المبتكرة التي دمجت بين السياحة والتراث اللغوي المصري القديم، مؤكدين على الرسالة العميقة التي يحملها المتحف في ربط الماضي بالحاضر وإبراز الهوية الثقافية المصرية.

