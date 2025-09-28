قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
توك شو

الصورة مازالت ضبابية.. لميس الحديدي: الأهلي بحاجة لقرار حاسم قبل مواجهة الزمالك|فيديو

النادي الأهلي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تطورات المشهد الانتخابي داخل النادي الأهلي، مؤكدة أن الصورة ما زالت ضبابية، وأن علامات الاستفهام لا تزال تحيط بموقف رئيس النادي الحالي، الكابتن محمود الخطيب، من الترشح لفترة جديدة.


المشهد غير واضح

وقالت الحديدي، خلال حلقة برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار:  “حتى الآن، ما زال المشهد غير واضح... هل سيترشح كابتن محمود الخطيب مجددًا؟ أم أنه سيُصر على عدم الترشح؟ وقد يكون رجل الأعمال ياسين منصور هو الرئيس القادم للنادي الأهلي”.


وأضافت أن اجتماعًا جمع الخطيب وياسين منصور مؤخرًا، إلا أنه لم يسفر عن إتفاقات واضحة  تفاهم أو تنسيق معلن بين الطرفين، قائلة:  “لم يشهد الاجتماع ما يُعرف في الأهلي بـ'قراءة الفاتحة'، ولم يتم الاتفاق على أي من المحاور، سواء أن يكون ياسين منصور نائبًا للخطيب، أو غير ذلك”.


وكشفت الحديدي أن الكابتن محمود الخطيب، وبحسب مصادر مقرّبة منه، قد سافر مؤخرًا لأداء العمرة، وقام بـ"استخارة" لحسم قراره النهائي بشأن خوض الانتخابات من عدمه.


أضافت: “عاد من العمرة، لكن حتى الآن الجميع ينتظر إعلانه الرسمي... القرار لم يُحسم بعد”.

الضغوط المحيطة بالخطيب

وأوضحت أن الضغوط المحيطة بالخطيب قد تدفعه في النهاية إلى خوض الانتخابات، وربما بقائمة يكون فيها ياسين منصور نائبًا له.


طرحت الحديدي سؤالًا مهمًا حول ما إذا كان ياسين منصور سيقبل بمنصب النائب في حال ترشّح الخطيب، أم أن خالد مرتجي سيكون الأقرب لهذا الدور، قائلة: “هل لو خاض كابتن محمود الخطيب الانتخابات، سيكون رجل الأعمال ياسين منصور نائبًا له؟ أم خالد مرتجي؟ هذا سؤال مهم”.

وأكدت أنه في حال ترشّح الخطيب، فقد يبتعد عن الإدارة اليومية، ويكتفي بدور الرئيس، على غرار الراحل صالح سليم، الذي كان يكتفي بحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون التواجد في كل التفاصيل.


وأنهت الحديدي حديثها بنبرة حاسمة، قائلة: “الأهلي محتاج قرار واضح... يا إما كابتن محمود الخطيب يعلن ترشحه بشكل رسمي، أو ياسين منصور يدخل السباق... لازم قرار سريع وحاسم. الأهلي نادٍ كبير، وما ينفعش يسيب الأمور معلقة بالشكل ده”.


كما أعربت عن قلقها من مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، قائلة: "لأول مرة أقولها بصراحة: أنا قلقة من ماتش الأهلي والزمالك... الزمالك دلوقتي أموره مستقرة، نتائجه ثابتة، وكعبه عالي، وده يخلي المباراة أصعب على الأهلي."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن حسم الموقف الإداري في الأهلي سينعكس مباشرة على استقرار الفريق داخل الملعب، مشيرة إلى أن المواجهة القادمة أمام الزمالك ستكون بمثابة اختبار حقيقي لروح القلعة الحمراء.

لميس الحديدي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب مباراة القمة

