وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات

كشفت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 105 شهداء، جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة.

وسبق أن أعلنت حركة حماس، يوم السبت، أنها لم تتلقَّ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك في الوقت الذي وسّعت فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة غزة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حماس وافقت مبدئيًا على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة ترامب.

كما تضمنت الخطة إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو طرد الفلسطينيين المقيمين فيه، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وصرّح مسؤول في حماس – طلب عدم الكشف عن هويته – لوكالة رويترز قائلاً: "لم تُعرض على حماس أي خطة".

أما الرئيس الأمريكي ترامب، فقال للصحفيين يوم الجمعة: "يبدو أن لدينا اتفاقًا بشأن غزة"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن مضمون الاتفاق، ولم يحدد أي جدول زمني، فيما لم تُصدر إسرائيل أي تعليق رسمي على تصريحاته.