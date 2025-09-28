قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
عُمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ حل الدولتين فورًا
بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا
طريقة استخراج الفيش الجنائى والمستعجل .. اعرف الأوراق المطلوبة
«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد
عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات

محمد على

كشفت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 105 شهداء، جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة.

وسبق أن أعلنت حركة حماس، يوم السبت، أنها لم تتلقَّ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك في الوقت الذي وسّعت فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة غزة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حماس وافقت مبدئيًا على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة ترامب.

كما تضمنت الخطة إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو طرد الفلسطينيين المقيمين فيه، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وصرّح مسؤول في حماس – طلب عدم الكشف عن هويته – لوكالة رويترز قائلاً: "لم تُعرض على حماس أي خطة".

أما الرئيس الأمريكي ترامب، فقال للصحفيين يوم الجمعة: "يبدو أن لدينا اتفاقًا بشأن غزة"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن مضمون الاتفاق، ولم يحدد أي جدول زمني، فيما لم تُصدر إسرائيل أي تعليق رسمي على تصريحاته.

الاحتلال وقف الحرب غزة

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

