صدفة غريبة.. هل اقتبست مايكروسوفت أفكار متصفح إيدج من ChatGPT؟

أطلقت شركة مايكروسوفت، وضع Copilot Mode لمتصفح إيدج Edge في يوليو الماضي، مقدما بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام داخل المتصفح.

ومع ذلك، سرق OpenAI الأضواء هذا الأسبوع بإطلاق متصفح Atlas المدعوم بـ ChatGPT، لترد مايكروسوفت سريعا بإضافة ميزات جديدة إلى وضع Copilot.

مهام ذكية لإنجاز العمل نيابة عنك



طرحت مايكروسوفت عدة إضافات كانت قد أعلنت عنها مسبقا، بدءا بميزة Actions، التي تمكن المتصفح من إكمال مهام نيابة عن المستخدم، مثل إجراء الحجوزات أو ملء النماذج.

وتشمل الاستخدامات، على سبيل المثال، حجز مطاعم أو البحث داخل بريدك الإلكتروني وإلغاء الاشتراك من الرسائل الإعلانية. هذه الميزة تجعل المتصفح أكثر ذكاء مقارنة بالمنافسين مثل كروم وAtlas.

ميزة Journeys لإدارة التصفح السابق

كما أعلنت الشركة عن توفر ميزة Journeys والتي تتيح لك رؤية مشاريع التصفح السابقة مجمعة تلقائيا ضمن مواضيع مفيدة، مع إمكانية العودة إليها بسهولة وبموافقتك الصريحة.

يمكن منح Copilot الوصول إلى سجل التصفح لتحسين الإجابات على استفساراتك. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من المتصفح: "أرني تلك الهودي الأزرق الذي كنت أستخدمه الأسبوع الماضي"، وسيعرض لك قائمة علامات التبويب ذات الصلة، في خطوة مشابهة لميزة الذاكرة في متصفح Atlas.

ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية في Copilot Mode

تتضمن ميزات وضع Copilot للمتصفح بالفعل، مثل إعادة تصميم صفحة التبويب الجديد لتصبح عبارة عن صندوق نص واحد للبحث، واستفسارات/طلبات الدردشة، والقدرة على رؤية جميع علامات التبويب المفتوحة لفهم السياق الكامل للتصفح، ودعم التنقل الصوتي الطبيعي.

ومن الواضح أن هناك تشابها كبيرا بين Copilot Mode في متصفح إيدج ومتصفح Atlas من حيث الميزات، علما بأن شات بوت Copilot نفسه يعتمد على نماذج GPT من OpenAI، المستخدمة أيضا في ChatGPT.