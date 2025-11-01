قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أدوبي تكشف الستار عن أدوات ذكاء اصطناعي تعيد تعريف تحرير المحتوي

أدوبي
أدوبي
شيماء عبد المنعم

في مؤتمر Adobe MAX للمبدعين، أعلنت شركة أدوبي عن مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة Adobe Firefly.

تشمل الأدوات الجديدة عالية الجودة في Firefly أدوات للصوت والفيديو مثل "توليد الموسيقى التصويرية" لإنشاء مسارات صوتية مرخصة بالكامل، و"توليد الصوت" لإنشاء تعليقات صوتية واضحة، بالإضافة إلى محرر الفيديو القائم على الجدول الزمني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين النماذج الجديدة في Firefly، تم الكشف عن نموذج الصور الجديد Image Model 5، الذي يولد صورا فوتوغرافية واقعية بدقة 4 ميجابكسل أصلية ويعالج التعديلات استنادا إلى أوامر باللغة اليومية. 

وتم توسيع النظام البيئي للنماذج الشريكة ليشمل شركات مثل ElevenLabs، Google، Luma AI، OpenAI، Runway، Topaz Labs، وغيرهم،ىكما أعلنت أدوبي عن نماذج Firefly المخصصة الجديدة، التي تتيح للمبدعين إنشاء سلسلة من الأصول بأسلوبهم الخاص.

واستعرضت أدوبي مشروع "Moonlight" ضمن Firefly، وهو واجهة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي القادرة على العمل عبر تطبيقات أدوبي واستخلاص الأفكار من القنوات الاجتماعية للمبدعين لمساعدتهم في التفكير في أفكار جديدة وإنتاج محتوى بشكل أسرع. 

ومن خلال مشروع Moonlight، يمكن للمبدعين نشر وكيل مساعد لهم يساعدهم في الانتقال من الفكرة إلى الإبداع خلال دقائق، ببساطة من خلال وصف ما يريدون تحقيقه أو الشكل الذي يريدون أن يكون عليه المنتج النهائي. 

ويمكن للمبدعين طلب نصائح شخصية، مقترحات، ومساعدة من مساعد الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة الكاملة.

وقدمت أدوبي أدوات جديدة ضمن Firefly تهدف إلى تسريع عملية الإبداع، بدءا من العصف الذهني وتصور الأفكار، وصوبا إلى توليد وتحرير الصور والصوت والفيديو، ومن ثم إنتاج الأصول النهائية على نطاق واسع.

في Firefly Boards، مساحة التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمبدعين الآن الانتقال بسرعة أكبر من الإلهام إلى المفهوم باستخدام ميزات جديدة توفر مزيدا من التحكم والمرونة الإبداعية. 

وتشمل الميزات الجديدة إمكانية تدوير الأجسام، التي تتيح تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد مع القدرة على تعديل وضعيات الأشخاص والأشياء وتدويرها لعرض زوايا مختلفة. 

وتوفر أداة التصدير بصيغة PDF والتنزيل الجماعي للصور تسهيل عملية تنظيم وتعاون المبدعين عبر المشاريع المختلفة.

ومن بين التحديثات الجديدة أيضا، تم إضافة "التعديل النصي التوليدي" الذي يتيح تغيير النص في الصور أو الأصول البصرية الأخرى في لحظات.

وتساعد الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Firefly المبدعين على توليد وتحرير وتعزيز المحتوى عالي الجودة عبر الصور والفيديو والصوت، بداية من توليد الموسيقى التصويرية والتعليقات الصوتية إلى تحرير الفيديو المعتمد على الجدول الزمني وحتى التوجيه المحادثي لإنشاء الصور.

وتشمل الأدوات الجديدة في Firefly:

- توليد الموسيقى التصويرية: مولد موسيقى يعتمد على نموذج الصوت في Firefly لإنشاء مسارات موسيقية مرخصة بالكامل وذات جودة استوديو.

- توليد الصوت: أداة لتحويل النص إلى كلام، تتيح للمبدعين إنشاء تعليقات صوتية واضحة باستخدام أصوات من نماذج Firefly أو ElevenLabs.

- محرر الفيديو في Firefly: محرر فيديو على الويب متعدد المسارات لإنشاء وتنظيم وتقليم مقاطع الفيديو، مع أدوات لإضافة التعليقات الصوتية، والموسيقى التصويرية، والعناوين.

- التعديل عبر الأوامر: واجهة لتحرير الصور باستخدام أوامر طبيعية، تتيح للمبدعين وصف التعديلات التي يريدون إجراءها على الصور باستخدام اللغة اليومية.

من المقرر أن يبدأ طرح محرر الفيديو ونماذج Firefly المخصصة الشهر المقبل في النسخة الخاصة التجريبية، ويمكن للعملاء التسجيل اليوم للانضمام إلى قوائم الانتظار للحصول على الوصول المبكر.

وأعلنت أدوبي عن عروض خاصة حتى الأول من ديسمبر، حيث يمكن لمشتركي Creative Cloud Pro وFirefly الاستمتاع بتوليد صور غير محدود باستخدام جميع نماذج Firefly والشركاء، بالإضافة إلى توليد فيديو غير محدود باستخدام نموذج Firefly Video.

أدوبي الذكاء الاصطناعي Adobe Firefly محرر الفيديو

