هل سهم جوجل استثمار آمن في نوفمبر 2025؟.. الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم نحو مستويات قياسية

حققت شركة ألفابت (جوجل) نموًا مذهلاً هذا العام، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 48% في 2025 وسجل أعلى مستوى تاريخي بعد إعلان أرباح الربع الثالث.

القيمة السوقية للشركة تجاوزت حاجز 3 تريليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة النمو، خصوصًا مع تطور مجال الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

منافسات الذكاء الاصطناعي: جوجل مقابل OpenAI

على الرغم من النجاحات، تواجه جوجل منافسة شرسة من شركات مثل OpenAI التي أطلقت نظام GPT-5 وينافسها بقوة في سوق المتصفحات والتطبيقات الذكية.

يبرز تطبيق Google Gemini بما يزيد عن 650 مليون مستخدم شهري، فيما يمتلك ChatGPT أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعي.

وتخطط جوجل للدفع بمستخدمي Chrome نحو الاعتماد الأوسع على Gemini خلال الفترة القادمة.

نموذج Gemini 3 وشركات وول ستريت تترقب الإطلاق

ينتظر محللو الأسواق إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Gemini 3" الذي تعتزم جوجل طرحه قريبًا، مع توقعات بأن يكون بمثابة محفز قوي للأسهم، ويعزز النمو في خدمات الإعلانات ويوتيوب والحوسبة السحابية.

أرقام الأرباح تنعش ثقة المستثمرين

ارتفع ربح جوجل في الربع الأخير بنسبة 35% ليصل إلى 2.87 دولار للسهم الواحد، فيما بلغت الإيرادات 102.35 مليار دولار بزيادة 16%. قطاع الإعلانات عبر البحث بلغ 56.57 مليار دولار بنمو يتجاوز 14%.

أما نفقات الاستثمار في البنية السحابية والذكاء الاصطناعي فارتفعت إلى 92 مليار دولار، معظمها مخصص لتطوير البنية التحتية لـGoogle Cloud.

توسع في الحوسبة السحابية وصفقات قوية

حققت Google Cloud عائدات بلغت 15.16 مليار دولار بزيادة 33.5%، مع قفزة في الطلب حتى 155 مليار دولار سنويًا. الصفقة الأكبر كانت استحواذ ألفابت على Wiz الأمنية مقابل 32 مليار دولار، ما عزز موقع الشركة في قطاع الحوسبة الآمنة وجذب عملاء كبار مثل Meta وOpenAI وAnthropic.

انعكاسات قضايا مكافحة الاحتكار ومخاطر مستقبلية

تم تخفيف مخاوف قضايا الاحتكار بعد أن قرر القضاء الأمريكي عدم فرض بيع أصول رئيسية في الشركة، ما عزز ثقة المستثمرين. لكن تبقى قضية الإعلانات الرقمية قيد المناقشة، إذ تطالب الحكومة بفصل منصة Google Ad Manager عن بقية خدمات الإعلانات.

تحولات سوق البحث والذكاء الاصطناعي في جوجل

بدأت جوجل باعتماد ميزة AI Overviews في نتائج البحث الأميركية، ما يغيّر من شكل الإعلان الرقمي ويوجه تجربة المستخدم نحو ملخصات ذكية تسبق الروابط، في وقت تعمل فيه شركات أخرى مثل OpenAI على متصفحات ذكية تعتمد الوكلاء الآليين للبحث والتسوق الإلكتروني.

تقييم السهم: هل يستحق الشراء الآن؟

يحمل سهم جوجل تصنيف قوة نسبية يبلغ 92 من أصل 99، وتصنيف تجميعي ملموس بدرجة “A” وفق مؤشر IBD، ما يدل على شراء مؤسسات كبيرة ودعم قوي للنمو.

وينصح المحللون بمراقبة تكاليف الشركة واستمرار الابتكار لدعم السهم في الفترات القادمة، خاصة مع انتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي والتجارب الجديدة في البحث السحابي وصناعة البيانات.