الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
هل سهم جوجل استثمار آمن في نوفمبر 2025؟.. الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم نحو مستويات قياسية

جوجل
جوجل
احمد الشريف

حققت شركة ألفابت (جوجل) نموًا مذهلاً هذا العام، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 48% في 2025 وسجل أعلى مستوى تاريخي بعد إعلان أرباح الربع الثالث.

 القيمة السوقية للشركة تجاوزت حاجز 3 تريليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة النمو، خصوصًا مع تطور مجال الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

منافسات الذكاء الاصطناعي: جوجل مقابل OpenAI

على الرغم من النجاحات، تواجه جوجل منافسة شرسة من شركات مثل OpenAI التي أطلقت نظام GPT-5 وينافسها بقوة في سوق المتصفحات والتطبيقات الذكية.

يبرز تطبيق Google Gemini بما يزيد عن 650 مليون مستخدم شهري، فيما يمتلك ChatGPT أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعي. 

وتخطط جوجل للدفع بمستخدمي Chrome نحو الاعتماد الأوسع على Gemini خلال الفترة القادمة.

نموذج Gemini 3 وشركات وول ستريت تترقب الإطلاق

ينتظر محللو الأسواق إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Gemini 3" الذي تعتزم جوجل طرحه قريبًا، مع توقعات بأن يكون بمثابة محفز قوي للأسهم، ويعزز النمو في خدمات الإعلانات ويوتيوب والحوسبة السحابية.

أرقام الأرباح تنعش ثقة المستثمرين

ارتفع ربح جوجل في الربع الأخير بنسبة 35% ليصل إلى 2.87 دولار للسهم الواحد، فيما بلغت الإيرادات 102.35 مليار دولار بزيادة 16%. قطاع الإعلانات عبر البحث بلغ 56.57 مليار دولار بنمو يتجاوز 14%. 

أما نفقات الاستثمار في البنية السحابية والذكاء الاصطناعي فارتفعت إلى 92 مليار دولار، معظمها مخصص لتطوير البنية التحتية لـGoogle Cloud.

توسع في الحوسبة السحابية وصفقات قوية

حققت Google Cloud عائدات بلغت 15.16 مليار دولار بزيادة 33.5%، مع قفزة في الطلب حتى 155 مليار دولار سنويًا. الصفقة الأكبر كانت استحواذ ألفابت على Wiz الأمنية مقابل 32 مليار دولار، ما عزز موقع الشركة في قطاع الحوسبة الآمنة وجذب عملاء كبار مثل Meta وOpenAI وAnthropic.

انعكاسات قضايا مكافحة الاحتكار ومخاطر مستقبلية

تم تخفيف مخاوف قضايا الاحتكار بعد أن قرر القضاء الأمريكي عدم فرض بيع أصول رئيسية في الشركة، ما عزز ثقة المستثمرين. لكن تبقى قضية الإعلانات الرقمية قيد المناقشة، إذ تطالب الحكومة بفصل منصة Google Ad Manager عن بقية خدمات الإعلانات.

تحولات سوق البحث والذكاء الاصطناعي في جوجل

بدأت جوجل باعتماد ميزة AI Overviews في نتائج البحث الأميركية، ما يغيّر من شكل الإعلان الرقمي ويوجه تجربة المستخدم نحو ملخصات ذكية تسبق الروابط، في وقت تعمل فيه شركات أخرى مثل OpenAI على متصفحات ذكية تعتمد الوكلاء الآليين للبحث والتسوق الإلكتروني.

تقييم السهم: هل يستحق الشراء الآن؟

يحمل سهم جوجل تصنيف قوة نسبية يبلغ 92 من أصل 99، وتصنيف تجميعي ملموس بدرجة “A” وفق مؤشر IBD، ما يدل على شراء مؤسسات كبيرة ودعم قوي للنمو. 

وينصح المحللون بمراقبة تكاليف الشركة واستمرار الابتكار لدعم السهم في الفترات القادمة، خاصة مع انتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي والتجارب الجديدة في البحث السحابي وصناعة البيانات.

جوجل ألفابت شركة ألفابت

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد جامعة بكين الأولى في مجال الاتصالات والحاسبات في الصين

جولات ميدانية لقطاع التفتيش

وزارة التنمية المحلية تتابع حملة تفتيش مفاجئة بالقناطر الخيرية لضبط الأداء ورفع كفاءة الخدمات

افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الثقافة الصربي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مذهل وغير مسبوق

بالصور

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

