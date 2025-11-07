شريحة جوجل الأقوى تهز عرش إنفيديا وتهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "جوجل" Google، عن إطلاق أحدث شرائحها المعدة خصيصا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى جذب الشركات العاملة في هذا المجال عبر تقديم حلول سيليكون مخصصة.

وقالت الشركة يوم الخميس إن الشريحة السابعة من وحدات المعالجة "تنسور" TPU، والتي تحمل اسم "Ironwood"، ستصبح متاحة للاستخدام العام خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم اختبارها وإطلاقها في أبريل الماضي لاستخدامات محدودة.

جوجل تطلق رقاقة Ironwood أقوى رقاقة ذكاء اصطناعي في تاريخها



تعتبر هذه الشريحة المصممة داخليا هي الأقوى التي تنتجها "جوجل"، وهي موجهة للتعامل مع كل شيء بدءا من تدريب النماذج الكبيرة وصولا إلى تشغيل روبوتات الدردشة الذكية والوكيلات الذكية في الوقت الفعلي.

ووفقا لـ "جوجل"، فإن شرائح "Ironwood" الجديدة تتيح للعملاء القدرة على "تشغيل وتوسيع نطاق أكبر وأعقد النماذج التي تعتمد على بيانات كثيفة"، حيث يمكن ربط ما يصل إلى 9216 شريحة في وحدة واحدة، مما يساهم في القضاء على "اختناقات البيانات" للنماذج الأكثر تطلبا.

تعد هذه الخطوة جزءا من المنافسة الشرسة التي تخوضها "جوجل" مع منافسيها الكبار مثل "مايكروسوفت"، "أمازون"، و"ميتا"، لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي حين اعتمدت معظم النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي على وحدات المعالجة الرسومية GPU من "إنفيديا"، فإن شرائح "تنسور" من "جوجل" تندرج ضمن فئة السيليكون المخصص، الذي يقدم مزايا تتعلق بالتكلفة والأداء والكفاءة.

منذ عقد من الزمن، بدأت "جوجل" العمل على تطوير هذه الشرائح، وتقول الشركة إن شريحة "Ironwood" الجديدة أسرع بأكثر من أربع مرات من سابقتها، مع تأكيدها أن العديد من العملاء الكبار قد بدأوا بالفعل في استخدامها.

ومن بين هؤلاء، تخطط شركة "أنثروبيك"، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لاستخدام ما يصل إلى مليون شريحة من "Ironwood" لتشغيل نموذجها "Claude".

إلى جانب الشريحة الجديدة، أطلقت "جوجل" مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى جعل خدمات السحابة أكثر تكلفة وكفاءة ومرونة، في منافسة مباشرة مع خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" AWS و"مايكروسوفت أزور".

وفي تقريرها المالي الأخير، أعلنت "جوجل" عن تحقيق إيرادات سحابية بقيمة 15.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات "أزور" بنسبة 40%، بينما حققت "أمازون" نموا بنسبة 20% في قسم AWS.

وقالت "جوجل" إنها وقعت المزيد من العقود السحابية التي تزيد قيمتها عن مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بما تم توقيعه في العامين الماضيين مجتمعين.

وللتعامل مع الطلب المتزايد على هذه الخدمات، رفعت "جوجل" توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى 93 مليار دولار، بعد أن كانت قد قدرتها سابقا بـ 85 مليار دولار.

وقال سندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ "جوجل": "نحن نشهد طلبا كبيرا على منتجات بنية الذكاء الاصطناعي لدينا، بما في ذلك الحلول القائمة على "تنسور" و"جي بي يو"، إنها واحدة من المحركات الرئيسية لنمونا في العام الماضي، وأعتقد أنه مع مرور الوقت، سنستمر في رؤية طلب قوي، ونحن نستثمر لتلبية هذا الطلب".