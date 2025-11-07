قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شريحة جوجل الأقوى تهز عرش إنفيديا وتهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل

أعلنت شركة "جوجل" Google، عن إطلاق أحدث شرائحها المعدة خصيصا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى جذب الشركات العاملة في هذا المجال عبر تقديم حلول سيليكون مخصصة. 

وقالت الشركة يوم الخميس إن الشريحة السابعة من وحدات المعالجة "تنسور" TPU، والتي تحمل اسم "Ironwood"، ستصبح متاحة للاستخدام العام خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم اختبارها وإطلاقها في أبريل الماضي لاستخدامات محدودة.

جوجل تطلق رقاقة Ironwood أقوى رقاقة ذكاء اصطناعي في تاريخها
 

تعتبر هذه الشريحة المصممة داخليا هي الأقوى التي تنتجها "جوجل"، وهي موجهة للتعامل مع كل شيء بدءا من تدريب النماذج الكبيرة وصولا إلى تشغيل روبوتات الدردشة الذكية والوكيلات الذكية في الوقت الفعلي. 

ووفقا لـ "جوجل"، فإن شرائح "Ironwood" الجديدة تتيح للعملاء القدرة على "تشغيل وتوسيع نطاق أكبر وأعقد النماذج التي تعتمد على بيانات كثيفة"، حيث يمكن ربط ما يصل إلى 9216 شريحة في وحدة واحدة، مما يساهم في القضاء على "اختناقات البيانات" للنماذج الأكثر تطلبا.

تعد هذه الخطوة جزءا من المنافسة الشرسة التي تخوضها "جوجل" مع منافسيها الكبار مثل "مايكروسوفت"، "أمازون"، و"ميتا"، لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. 

وفي حين اعتمدت معظم النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي على وحدات المعالجة الرسومية GPU من "إنفيديا"، فإن شرائح "تنسور" من "جوجل" تندرج ضمن فئة السيليكون المخصص، الذي يقدم مزايا تتعلق بالتكلفة والأداء والكفاءة.

منذ عقد من الزمن، بدأت "جوجل" العمل على تطوير هذه الشرائح، وتقول الشركة إن شريحة "Ironwood" الجديدة أسرع بأكثر من أربع مرات من سابقتها، مع تأكيدها أن العديد من العملاء الكبار قد بدأوا بالفعل في استخدامها. 

ومن بين هؤلاء، تخطط شركة "أنثروبيك"، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لاستخدام ما يصل إلى مليون شريحة من "Ironwood" لتشغيل نموذجها "Claude".

جوجل

إلى جانب الشريحة الجديدة، أطلقت "جوجل" مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى جعل خدمات السحابة أكثر تكلفة وكفاءة ومرونة، في منافسة مباشرة مع خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" AWS و"مايكروسوفت أزور". 

وفي تقريرها المالي الأخير، أعلنت "جوجل" عن تحقيق إيرادات سحابية بقيمة 15.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات "أزور" بنسبة 40%، بينما حققت "أمازون" نموا بنسبة 20% في قسم AWS.

وقالت "جوجل" إنها وقعت المزيد من العقود السحابية التي تزيد قيمتها عن مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بما تم توقيعه في العامين الماضيين مجتمعين. 

وللتعامل مع الطلب المتزايد على هذه الخدمات، رفعت "جوجل" توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى 93 مليار دولار، بعد أن كانت قد قدرتها سابقا بـ 85 مليار دولار.

وقال سندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ "جوجل": "نحن نشهد طلبا كبيرا على منتجات بنية الذكاء الاصطناعي لدينا، بما في ذلك الحلول القائمة على "تنسور" و"جي بي يو"، إنها واحدة من المحركات الرئيسية لنمونا في العام الماضي، وأعتقد أنه مع مرور الوقت، سنستمر في رؤية طلب قوي، ونحن نستثمر لتلبية هذا الطلب".

جوجل Ironwood رقاقة Ironwood رقاقة ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير التعليم الإندونيسي: تفعيل برامج تبادل المعلمين والطلاب وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية

حسن المستكاوي

فخم وحافل بالإبداع.. المستكاوي يجدد إشادته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وحدة رعاية صحية

قبل تطبيق التأمين الشامل .. الصحة تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد