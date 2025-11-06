قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
تكنولوجيا وسيارات

بعد انتظار طويل.. جوجل تتجاوز العقبة الكبرى في صفقتها مع Wiz

جوجل وWiz
جوجل وWiz
شيماء عبد المنعم

تجاوزت شركتا جوجل التابعة لـ ألفابت، وشركة الأمن السيبراني Wiz، عقبة مهمة في صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 32 مليار دولار، بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستختتم تحقيقها في الصفقة.

في مارس الماضي، أعلنت الشركتان عن شراكتهما، ليقوم وزارة العدل الأمريكية DOJ، بفتح تحقيق معمق في الصفقة، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج” في يونيو. 

ولكن في 24 أكتوبر، نشرت اللجنة الفيدرالية للتجارة (FTC) إشعارًا يفيد بإغلاق التحقيق، مما يعني أن المراجعة لن تكون عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وأكد أساف رابيابورت، الرئيس التنفيذي لشركة Wiz، في فعالية نظمتها “وول ستريت جورنال” يوم الثلاثاء الماضي، أن وزارة العدل الأمريكية اختتمت مراجعتها للصفقة، ولكن ما زالت الصفقة قيد المراجعة من قبل هيئات تنظيمية أخرى مختصة بمكافحة الاحتكار.

لم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

ماذا يعني "إغلاق المراجعة المبكرة"؟

من خلال منح "إغلاق المراجعة المبكرة"، تشير الوكالات الأمريكية لمكافحة الاحتكار إلى أنه لم يعد هناك أي عائق قانوني أمام إتمام عملية الاندماج بين الشركتين.

ومع ذلك، فإن توقيت القرار يعد غير معتاد، خاصة أن اللجنة الفيدرالية للتجارة كانت قد أعلنت أنها لن تمنح "إغلاقا مبكرا" خلال فترة إغلاق الحكومة الأمريكية. 

وتدير اللجنة العملية الخاصة بالمراجعات بالنيابة عن وزارة العدل. كما منحت الـ FTC يوم الجمعة الماضي "إغلاقا مبكرا" في صفقة استحواذ لشركة فايزر، وعلى الرغم من أن إشعار صفقة جوجل وWiz يحمل تاريخا سابقا، تم نشره على موقع اللجنة بعد إشعار فايزر.

جوجل تحت التحقيقات العالمية

يمثل هذا القرار بإنهاء المراجعة لصالح جوجل فترة راحة لها، خاصة في وقت تعيش فيه الشركة تحت أنظار هيئات مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم. 

فقد قضت محاكم أمريكية في وقت سابق بأن جوجل قد مارست احتكارا غير قانوني في أسواق البحث عبر الإنترنت وتقنيات الإعلان الرقمي. 

ومن المتوقع أن يصدر قاضي فدرالي في ولاية فرجينيا قريبا قرارا حول ما إذا كان سيتم إجبار جوجل على بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلانات.

جوجل Wiz صفقة الاستحواذ

