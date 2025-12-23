قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خصم 350 دولارًا على هاتف Pixel 10 في عرض أخير قبل الكريسماس

هاتف Pixel 10
هاتف Pixel 10
احمد الشريف

أطلق موقع أمازون في الولايات المتحدة عرضًا ترويجيًا جديدًا على هاتف Google Pixel 10، يتضمن خصمًا إجماليًا يصل إلى 350 دولارًا قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، بحسب تقرير لموقع PhoneArena.​

ويعد هذا السعر، وفق التقرير، أقل من عروض البلاك فرايداي وسايبر مونداي السابقة، ما يجعله أحد أكبر التخفيضات التي يحصل عليها هاتف Pixel 10 منذ طرحه في الأسواق.​

تفاصيل التخفيض وطريقة الاستفادة من العرض

يوضح العرض أن السعر الأساسي لهاتف Pixel 10 يتم خفضه أولًا بمقدار 250 دولارًا مباشرة على صفحة المنتج في أمازون، لينخفض سعر النسخة التي كان ثمنها 799 دولارًا إلى 549 دولارًا.​

ثم يحصل المشتري على خصم إضافي بقيمة 100 دولار عند إدخال رمز ترويجي خاص هو “PIXEL10” عند إتمام عملية الشراء، ليصل إجمالي التخفيض إلى 350 دولارًا، ويهبط السعر الفعلي إلى نحو 449 دولارًا للنسخة الأساسية غير المقفلة.​

مواصفات هاتف Pixel 10 المشمول بالعرض

يتعلق هذا العرض بنسخة Pixel 10 القياسية المزودة بشاشة بقياس 6.3 بوصات، ومعالج Tensor G5 من تطوير جوجل، إضافة إلى بطارية بسعة تقارب 4,970 مللي أمبير.​

كما تشمل المواصفات 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارَي تخزين داخلي 128 أو 256 جيجابايت، إلى جانب نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 10.8 و13 ميجابكسل على التوالي.​

مدة العرض وإمكانية التوصيل قبل الكريسماس

يشير تقرير PhoneArena إلى أن العرض محدود زمنيًا، مع احتمال انتهاء صلاحية الرمز الترويجي في وقت قريب، دون وجود تاريخ انتهاء رسمي معلن من أمازون.​

كما يلفت التقرير إلى أن التوصيل قبل عيد الميلاد لم يعد مضمونًا لجميع العناوين، وإن كانت بعض المناطق لا تزال تظهر خيارات شحن سريعة قد تسمح بوصول الهاتف قبل أو خلال فترة العطلات، بحسب وقت إتمام الطلب.​

Pixel 10 هاتف Google Pixel 10 Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة قنا

رئيس جامعة قنا يناقش مشروع موازنة الخطة الخمسية (2026–2031)

وظائف

11 ألف راتبًا شهريُا.. وظائف خالية للصيادلة بتلك الشركات

انتخابات مجلس النواب

12 ظهرًا بحسب توقيت كل دولة.. بدء الصمت الدعائي لـ19 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب

بالصور

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد