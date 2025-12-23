خصم 350 دولارًا على هاتف Pixel 10 في عرض أخير قبل الكريسماس

أطلق موقع أمازون في الولايات المتحدة عرضًا ترويجيًا جديدًا على هاتف Google Pixel 10، يتضمن خصمًا إجماليًا يصل إلى 350 دولارًا قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، بحسب تقرير لموقع PhoneArena.​

ويعد هذا السعر، وفق التقرير، أقل من عروض البلاك فرايداي وسايبر مونداي السابقة، ما يجعله أحد أكبر التخفيضات التي يحصل عليها هاتف Pixel 10 منذ طرحه في الأسواق.​

تفاصيل التخفيض وطريقة الاستفادة من العرض

يوضح العرض أن السعر الأساسي لهاتف Pixel 10 يتم خفضه أولًا بمقدار 250 دولارًا مباشرة على صفحة المنتج في أمازون، لينخفض سعر النسخة التي كان ثمنها 799 دولارًا إلى 549 دولارًا.​

ثم يحصل المشتري على خصم إضافي بقيمة 100 دولار عند إدخال رمز ترويجي خاص هو “PIXEL10” عند إتمام عملية الشراء، ليصل إجمالي التخفيض إلى 350 دولارًا، ويهبط السعر الفعلي إلى نحو 449 دولارًا للنسخة الأساسية غير المقفلة.​

مواصفات هاتف Pixel 10 المشمول بالعرض

يتعلق هذا العرض بنسخة Pixel 10 القياسية المزودة بشاشة بقياس 6.3 بوصات، ومعالج Tensor G5 من تطوير جوجل، إضافة إلى بطارية بسعة تقارب 4,970 مللي أمبير.​

كما تشمل المواصفات 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارَي تخزين داخلي 128 أو 256 جيجابايت، إلى جانب نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 10.8 و13 ميجابكسل على التوالي.​

مدة العرض وإمكانية التوصيل قبل الكريسماس

يشير تقرير PhoneArena إلى أن العرض محدود زمنيًا، مع احتمال انتهاء صلاحية الرمز الترويجي في وقت قريب، دون وجود تاريخ انتهاء رسمي معلن من أمازون.​

كما يلفت التقرير إلى أن التوصيل قبل عيد الميلاد لم يعد مضمونًا لجميع العناوين، وإن كانت بعض المناطق لا تزال تظهر خيارات شحن سريعة قد تسمح بوصول الهاتف قبل أو خلال فترة العطلات، بحسب وقت إتمام الطلب.​