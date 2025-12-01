قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفر 159 دولارا.. Galaxy S25 يحصل على خصم بلاك فرايدي على أمازون

Galaxy S25
Galaxy S25
احمد الشريف

يشير تقرير PhoneArena، إلى أن واحدًا من أفضل هواتف سامسونج لهذا العام، Galaxy S25، حصل أخيرًا على خصم حقيقي يستحق الالتفات إليه خلال عطلة نهاية أسبوع بلاك فرايدي. 

يتوفر العرض عبر متجر أمازون على نسخة 256 جيجابايت بسعة تخزين داخلية، مع خصم يصل إلى 159 دولارًا تقريبًا أي ما يعادل 19% من السعر الأصلي، ليهبط السعر إلى حوالي 700 دولار، لكن التخفيض حاليًا محصور في لون Navy فقط، مع تحذير من أن الأسعار تتغير بسرعة وقد يختفي العرض في أي لحظة.

وتصف كاتبة التقرير الهاتف بأنه “الحزمة المتكاملة” لمن يبحث عن جهاز رائد بحجم مدمج؛ فهو يأتي بشاشة 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث عالٍ، ومعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy المخصص، فضلًا عن مجموعة كاملة من مزايا Galaxy AI مثل Circle to Search وLive Translate وغيرها، ما يمنحه مزيجًا من القوة والذكاء في التجربة اليومية.

كاميرا مألوفة لكن النتائج أفضل

من ناحية التصوير، يحتفظ Galaxy S25 بتشكيلة كاميرات مطابقة تقريبًا لسابقه Galaxy S24: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابيكسل، وعدسة تيلي فوتو 3x بدقة 10 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية 12 ميجابيكسل للسيلفي.

 ومع ذلك، يلاحظ التقرير أن الصور الملتقطة على S25 تبدو أكثر طبيعية في الألوان، مع تحسن بسيط في المدى الديناميكي، ما ينعكس في تفاصيل أفضل في الظلال والمناطق الساطعة مقارنة بالجيل السابق.

أما البطارية، فرغم حفاظها على السعة نفسها البالغة 4000 mAh، أظهرت اختبارات PhoneArena أن الهاتف يمنح زمن تشغيل أطول بقليل في تصفح الويب والألعاب مقارنة بـS24، بفضل تحسينات في كفاءة المعالج وإدارة الطاقة. وتخلص الكاتبة إلى أن Galaxy S25 يظل بالنسبة لها أحد أفضل الهواتف “المضغوطة” في السوق: تصميم أنيق، شاشة ساحرة، أداء قوي، وكاميرا لا تخيب الآمال، والآن أصبح أكثر إغراءً بعد حصوله على أول خصم كبير في موسم بلاك فرايدي.

