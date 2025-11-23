قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تعود للتقاليد وتعيد هيكلة الإدارة قبل أسابيع من إطلاق سلسلة Galaxy S26

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أعلنت شركة سامسونج عن عودة هيكلها الإداري التقليدي المزدوج مع تعيين "تي إم روه" رئيساً مشاركاً (co-CEO)، مواصلاً قيادته لقسم الهواتف الذكية Mobile eXperience، بينما استمر "يونغ هيون جون" في قيادة قطاع الذواكر والحلول التقنية (Device Solutions). 

تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بعد وفاة الرئيس التنفيذي السابق "هان جونغ-هي" هذا العام، حيث كانت الشركة تدير أعمالها طوال الأشهر الماضية بمدير واحد فقط، مما أحدث فراغاً إدارياً أثناء سعي سامسونج لتعزيز مكانتها في الذكاء الاصطناعي واستعادة ريادتها في رقاقات الذاكرة.

وكشفت مصادر اقتصادية أن سامسونج اختارت الحل "الآمن والمتوقع" كما وصفه محللون في رويترز، مع إبراز الأداء القوي هذا العام في مجالي رقائق الذواكر والهواتف، واعتبرت تعيين "روه" إشارة على تركيز أكبر على هذه القطاعات، وتوقع الكثيرون أن الشركة ستواصل رهانها بقوة على هواتف Galaxy مع دفع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكانة ريادية.

تطلعات المستقبل

مع عودة "روه" للإشراف على هواتف سامسونج واغتنام الفرصة التاريخية مع إطلاق سلسلة Galaxy S26 المقبلة، ينتظر المستخدمون ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً وتكاملاً بين الأجهزة، وسط آمال بمفاجآت كبيرة تدفع بهواتف جالكسي لصدارة المنافسة من جديد.

ترسي سامسونج بهيكلة الإدارة الجديدة والجمع بين خبرات قطاعي الذواكر والهواتف مساراً استراتيجياً سيظهر جلياً في هواتفها القادمة، لتواصل تصدرها الابتكار في المجالين وتفتح الباب لتجربة مستخدم متكاملة وذكية في جيل Galaxy S26.

سامسونج شركة سامسونج Mobile eXperience

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ يجوب شوارع حي أول وثانِ المحلة ويشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

حرب روسيا وفرنسا المحتملة

استاذ قانون دولي: التوتر بين روسيا وفرنسا ينذر بصراع خطير… والحل العسكري ممنوع والقانون الدولي يلزم بالمسارات السلمية

لقطة فيديو إعتداء طليق على طليقته

نيرة ضحية للعنف الأسري: طليقي يهدد أسرتي بالقتل.. وحياتي أصبحت رعبا يوميا

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد