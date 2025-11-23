قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تعود للتقاليد: تغييرات إدارية كبرى قبل إطلاق سلسلة Galaxy S26

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن سلسلة Galaxy S26 المنتظرة، أعلنت سامسونج عن تغييرات إدارية كبرى بعودة "تي إم روه" كمدير تنفيذي مشارك (co-CEO) للشركة، مع استمرار إشرافه على قطاع الهواتف الذكية (Mobile eXperience) الذي يشمل الهواتف، الأجهزة اللوحية، التلفزيونات، وحلول المنزل الذكي. 

يشاركه في الإدارة "يونج هيون جون" المشرف على قسم شرائح الذواكر والحلول التقنية.

جاءت الخطوة بعد فترة من الإدارة الفردية منذ وفاة الرئيس التنفيذي السابق "هان جونج-هي" في مارس هذا العام، ليصبح "يونغ هيون جون" المسؤول الوحيد.

أما الآن، فتسعى سامسونج للعودة إلى التقاليد المعهودة في القيادة المشتركة، لتقوية وضعها في سوق الذكاء الاصطناعي والذاكرة وسط المنافسة والتغيّرات العنيفة في السوق العالمي.

استراتيجية سامسونج الجديدة

ركز "هان" الراحل على استراتيجية "الفجوة الكبرى" بالتعاون مع جوجل وأطلق ميزات Galaxy AI كـ Circle to Search، فيما تعتبر الإدارة الجديدة أن التركيز على قطاعات الهواتف والرقاقات سيسرع الابتكار ويحافظ على صدارة سامسونج في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ردود فعل السوق

اعتبر خبراء الاقتصاد عودة تي إم روه قراراً آمناً لتعزيز موقع سامسونج في أهم خطوط أعمالها المزدهرة (الهواتف والذاكرة)، خاصة بعد أداء قوي في أسواق الرقاقات وتحقيق تقدم حقيقي في سباق رقاقات الذكاء الاصطناعي.

ما الذي ينتظره المستخدمون؟

مع عودة روه وإطلاق S26 المنتظر المدعوم بتكامل أكبر للذكاء الاصطناعي وقدرات جديدة في التصوير والمزامنة، ينتظر المستخدمون سلسلة جديدة من الابتكارات وميزانيات ضخمة للاستثمار في التجارب الذكية المتكاملة بين الأجهزة.

عودة الإدارة الثنائية التقليدية في سامسونج تواكب استعداد الشركة لأهم إطلاقات 2026، وتبشر بموجة تطوير وابتكار جديدة تطول هواتف Galaxy وباقي حلول سامسونج الذكية، مع تركيز استثنائي على الذكاء الاصطناعي لتوسيع الفارق مع المنافسين.

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أرشيفية

اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد