أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تكنولوجيا وسيارات

Galaxy S26 القادم يهدد آيفون 17.. إليك كل ما نعرفه عن المواصفات والمزايا

سلسلة Galaxy S25
سلسلة Galaxy S25
شيماء عبد المنعم

تتجه أنظار عشاق التقنية نحو سلسلة سامسونج Galaxy S26 المرتقبة، مع تزايد الشائعات والتسريبات التي تكشف عن تغييرات كبيرة في المواصفات، التصميم، واستراتيجية التشكيلة لعام 2026.

ومن المتوقع ألا تصل سلسلة Galaxy S26 إلا في أوائل العام المقبل، لكن الحديث حول ما قد تقدمه سامسونج بالفعل يشعل النقاش، خصوصا في ظل المنافسة المحتدمة مع آيفون 17 من آبل.

موعد الإطلاق والتشكيلة المتوقعة

تلتزم سامسونج عادة بجدول إطلاق ثابت، ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن Galaxy S26 في حدث Galaxy Unpacked بين أواخر يناير وأوائل فبراير 2026، بين CES وMobile World Congress.

تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستقلص التشكيلة إلى ثلاث طرازات رئيسية تشمل Galaxy S26 القياسي وS26 Edge وS26 Ultra، ويبدو أن طراز Plus قد يختفي نهائيا، ليحل محله Edge، في خطوة مشابهة لتقارير حول iPhone 17 Air.

التصميم أخف وأنحف وأنيق

من المتوقع أن تكون جميع طرازات Galaxy S26 أخف وأنحف من سابقاتها، مع تحسينات في المواد والانحناءات لتسهيل الإمساك بالهاتف وحمله في الجيب. 

وتشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 Ultra قد يتخلى عن كاميرا الثقب الأمامية ويعتمد على كاميرا تحت الشاشة للحصول على شاشة غير منقطعة بالكامل.

الكاميرات

- Galaxy S26 القياسي: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس أكبر لتحسين الإضاءة.

- Galaxy S26 Ultra: ترقية كبيرة مع كاميرا تليفوتوغرافي 200 ميجابكسل بزووم بصري 5x، وعدسة ثانوية 50 ميجابكسل بزووم 3.5x. بعض التسريبات تشير إلى وجود كاميرا رئيسية بدقة 324 ميابكسل.

سامسونج قد تعيد أيضا تقنية فتحة العدسة المتغيرة لالتقاط صور أكثر مرونة وحدة، بعد أن اختفت منذ 2019.

احتمالية الاستغناء عن القلم الذكي S Pen

أشارت التسريبات إلى أن سامسونج قد تتخلى عن قلم S Pen في سلسلة S26، بسبب إزالة طبقة digitizer من الشاشة لدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي Qi2.

البطارية والشحن

- السعة: من المتوقع أن تبقى بطارية S26 Ultra عند 5000 مللي أمبير، مع شحن سلكي سريع يصل إلى 60 واط، متفوقا على 36 واط في iPhone 17 Pro.

- الشحن اللاسلكي: دعم Qi2 المغناطيسي، مشابه لتقنية MagSafe لدى آبل.

المعالج Snapdragon أو Exynos؟

- في أمريكا الشمالية: معالج Snapdragon 8 Elite 2 بسرعة تصل إلى 4.6GHz CPU و1.2GHz GPU.

- عالميا: بعض الوحدات قد تحتوي على Exynos 2600، لكن السوق الأمريكي عادة يحصل على النسخة الأسرع من كوالكوم.

الأسعار

من المتوقع أن تحافظ سامسونج على الأسعار الحالية:

- S26 القياسي: 799 دولار

- S26 Edge: حوالي 1099 دولار

- S26 Ultra: حتى 1299 دولار

البرمجيات والذكاء الاصطناعي

يتوقع إطلاق One UI 8 المبني على Android 16، مع ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة للكاميرا والمساعد الشخصي، بما في ذلك شراكة محتملة مع Perplexity لتعزيز تجربة Galaxy AI.

Galaxy S26 سلسلة Galaxy S26 سامسونج Galaxy S26

