تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تسبق الجميع.. تقنية غامضة تصل هواتف Galaxy S26

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج، لإضافة ميزة تقنية جديدة إلى سلسلة هواتفها القادمة Galaxy S26، إذ تشير تسريبات جديدة إلى أنها قد تكون من أوائل الهواتف الذكية المزودة بتقنية Bluetooth 6.1، وذلك بفضل شريحة إكسينوس جديدة تحمل الاسم Exynos S6568 تم اعتمادها حديثا من قبل هيئة Bluetooth SIG.

ووفقا للتفاصيل الواردة في شهادة الاعتماد، توصف الشريحة الجديدة بأنها وحدة اتصال متكاملة تدير كلا من البلوتوث والواي فاي بالتعاون مع معالج تطبيقات من فئة Exynos. 

وتشير الوثيقة إلى أن "الشريحة S6568 تستخدم مع معالج Exynos متوافق لتوفير حل اتصال متكامل يدعم Bluetooth 6.1".

تثير هذه الصياغة تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت نسخ هواتف Galaxy S26 المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، التي ستطرح في الولايات المتحدة والصين، ستستفيد من هذه التقنية، خاصة أن المعالج المذكور يدعم فقط Bluetooth 6.0 حتى الآن.

ويتزامن توقيت هذا الكشف مع الجدول المتوقع لإطلاق السلسلة الجديدة، حيث تشير تقارير إلى أن جالاكسي S26 قد يتأخر إطلاقه حتى مارس 2026، مع اعتماد معالج Exynos 2600 في معظم الأسواق العالمية.

أما عن تقنية Bluetooth 6.1 التي تم الإعلان عنها رسميا في مايو 2025، فهي تمثل تطورا ملحوظا عن الإصدار 6.0، إذ تقدم تحسينات مهمة تشمل:

- تعزيز الخصوصية عبر ميزة "العنوان الخاص العشوائي القابل للحل" (RPA)، التي تغير هوية البلوتوث تلقائيا لمنع تتبع الأجهزة في الأماكن العامة.

- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال نقل إدارة العناوين إلى وحدة التحكم بدلا من المعالج الرئيسي.

بينما ركز الإصدار السابق Bluetooth 6.0 على تحسين دقة تحديد المواقع حتى مستوى السنتيمترات عبر ميزة Channel Sounding، فإن الإصدار الجديد 6.1 يتمحور حول الاستقرار، الخصوصية، وكفاءة الطاقة.

وإذا مضت سامسونج فعلا في دمج هذه التقنية ضمن سلسلة Galaxy S26، فستكون أول شركة كبرى تطلق هواتف تدعم المعيار الأحدث من البلوتوث، ما قد يمنحها ميزة تقنية واضحة أمام المنافسين في سوق الهواتف الرائدة.

