تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تجهز قفزة أداء كبيرة لهاتف Galaxy A37 المتوسط الشهير​

Galaxy A37
Galaxy A37
احمد الشريف

تبعاً لأحدث التسريبات، تستعد سامسونج لمنح أحد أكثر هواتفها المتوسطة مبيعًا دفعة أداء قوية هذا العام، حيث كشفت نتائج منصّة Geekbench عن جهاز يُعتقد أنه Galaxy A37 يحمل رقم الطراز SM-A376B، ويعمل بمعالج Exynos 1480 نفسه الذي رأيناه سابقًا في Galaxy A55 الأعلى فئة خلال 2024.

يعني هذا الانتقال  عمليًا أن شريحة من مستخدمي الفئة المتوسطة ستحصل على قدرات معالجة كانت قبل عامين مخصصة لهواتف أعلى سعرًا.​

 Galaxy A36

وبحسب نتائج الاختبارات، حقق الهاتف المزعوم 1,158 نقطة في أداء النواة الواحدة و3,401 نقطة في الأداء متعدد الأنوية، متفوّقاً على Galaxy A36 المزود بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 والذي سجّل حوالي 1,019 نقطة أحادية النواة و2,915 نقطة متعددة النوى في اختبار مشابه. 

ورغم أن هذه النتائج تعود لجهاز في مرحلة ما قبل الإطلاق، يتوقع أن تتحسن الأرقام قليلاً في النسخة التجارية النهائية بعد ضبط البرمجيات وتحسين إدارة الحرارة والطاقة.​

iPhone 16e

تكشف قاعدة البيانات أيضًا أن سامسونج اختبرت الجهاز مع ذاكرة 6 جيجابايت رام، لكن التقديرات تشير إلى طرح نسخة بذاكرة 8 جيجابايت على الأقل في بعض الأسواق، على غرار ما فعلته الشركة مع Galaxy A36 العام الماضي. 

ومن المنتظر أن يحافظ A37 على موقعه كخيار أكثر توفرًا من Galaxy A56 وكبديل منافس لهواتف مثل Pixel 9a و iPhone 16e، مع سعر افتتاحي قريب من 399 دولاراً كما جرى مع الجيل السابق.​

Exynos 1480

يرى كاتب التقرير أن اعتماد Exynos 1480 في هاتف أرخص هو مثال واضح على سرعة تطور الفئة المتوسطة، إذ تنتقل شرائح كانت تُعد “راقية” إلى مستويات سعرية أدنى في غضون عامين فقط، ما ينعكس مباشرة على المستخدم النهائي الذي يحصل على أداء رسومي ومعالجي أقوى دون دفع مبالغ إضافية. 

وأظهر استطلاع رأي مصاحب للمقال أن 36٪ من المشاركين مستعدون لشراء Galaxy A37 إذا كان الأداء فعلاً بهذه القوة، مقابل 40٪ يفضلون هواتف أقوى وأغلى، وقرابة 23٪ يترددون وينتظرون عامل السعر النهائي قبل اتخاذ القرار.

Galaxy A37 سامسونج Galaxy A55

