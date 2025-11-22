قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Galaxy S26 و S26 Ultra أمام ثلاثة تواريخ إعلان محتملة… متى يصدر الجيل الجديد؟

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

يكشف تقرير جديد من Phone Arena تفاصيل حول تواريخ إطلاق سلسلة Galaxy S26 التي ينتظرها عشاق سامسونج، وسط حالة من الغموض والتسريبات المتضاربة. 

وبينما توقعت بعض الشائعات صدور الهاتف في مارس 2026، يبدو أن الإعلان الرسمي سيكون في أواخر يناير؛ وتحديداً أحد هذه التواريخ: 27 أو 28 أو 29 يناير. 

وعادةً تطلق سامسونج أجهزة جالكسي S في حدث دولي ضخم في كوريا الجنوبية، مع طرح الأجهزة للحجز والشحن في منتصف فبراير.

ويؤكد التقرير أن الإطلاق هذا العام سيكون "أكثر تأخيرا بقليل" من المعتاد، حيث قدمت الشركة سلسلة S25 في 22 يناير 2025، بينما تتجه هذا العام لإعلان بعد أسبوع أو اثنين.

ويتوقع أن يبدأ بيع الأجهزة في الأسواق ابتداءً من 10 فبراير، تاريخ أقرب بكثير مما أشيع من قبل.

إصدارات متوقعة

ستشمل السلسلة الجديدة Galaxy S26 وS26 Plus وS26 Ultra، فيما تشير الشائعات إلى أن إصدار Edge قد يتأخر إلى الربيع أو حتى يتم إلغاؤه، بسبب ضعف مبيعات النسخ السابقة.

ما الجديد في المواصفات؟

يشير التقرير إلى بطارية أكبر قليلاً (4300 مللي أمبير)، وشحن لاسلكي Qi2 أسرع، وتصميم جديد للكاميرا الخلفية في النسخة الأساسية، مع توزيع جديد للمعالجات بين Snapdragon 8 Elite Gen 5 وأحدث معالج Exynos 2600 حسب الأسواق.

تتركز  التحسينات الأهم في التصوير الليلي ودعم الذكاء الاصطناعي التوليدي في النظام الجديد One UI.

إحصائيات تصويت المستخدمين

أظهر استطلاع رأي على الموقع أن 47% من المستخدمين يخططون لشراء Galaxy S26 فور الإعلان، مقابل 39% يفضلون انتظار المراجعات و13% فقط لا يخططون للشراء.

تقترب سامسونج من إطلاق سلسلة Galaxy S26 رسميًا في آخر أسبوع من يناير 2026، مع توفر الأجهزة عالميًا بعد أسبوعين تقريبًا، وتعد سلسلة S الجديدة بتحديثات فعلية في التصميم والذكاء الاصطناعي والشحن، في موسم يتوقع أن يكون ساخنًا في سوق الهواتف الذكية.

Galaxy S26 S26 Ultra سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

صندوق رعاية المبتكرين

صندوق النوابغ يطلق مبادرة Protect لدعم المبتكرين وحماية الملكية الفكرية

التصنيفات الدولية

إدراج 36 جامعة مصرية جديدة.. تفاصيل تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد