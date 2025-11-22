Galaxy S26 و S26 Ultra أمام ثلاثة تواريخ إعلان محتملة… متى يصدر الجيل الجديد؟

يكشف تقرير جديد من Phone Arena تفاصيل حول تواريخ إطلاق سلسلة Galaxy S26 التي ينتظرها عشاق سامسونج، وسط حالة من الغموض والتسريبات المتضاربة.

وبينما توقعت بعض الشائعات صدور الهاتف في مارس 2026، يبدو أن الإعلان الرسمي سيكون في أواخر يناير؛ وتحديداً أحد هذه التواريخ: 27 أو 28 أو 29 يناير.

وعادةً تطلق سامسونج أجهزة جالكسي S في حدث دولي ضخم في كوريا الجنوبية، مع طرح الأجهزة للحجز والشحن في منتصف فبراير.

ويؤكد التقرير أن الإطلاق هذا العام سيكون "أكثر تأخيرا بقليل" من المعتاد، حيث قدمت الشركة سلسلة S25 في 22 يناير 2025، بينما تتجه هذا العام لإعلان بعد أسبوع أو اثنين.

ويتوقع أن يبدأ بيع الأجهزة في الأسواق ابتداءً من 10 فبراير، تاريخ أقرب بكثير مما أشيع من قبل.

إصدارات متوقعة

ستشمل السلسلة الجديدة Galaxy S26 وS26 Plus وS26 Ultra، فيما تشير الشائعات إلى أن إصدار Edge قد يتأخر إلى الربيع أو حتى يتم إلغاؤه، بسبب ضعف مبيعات النسخ السابقة.

ما الجديد في المواصفات؟

يشير التقرير إلى بطارية أكبر قليلاً (4300 مللي أمبير)، وشحن لاسلكي Qi2 أسرع، وتصميم جديد للكاميرا الخلفية في النسخة الأساسية، مع توزيع جديد للمعالجات بين Snapdragon 8 Elite Gen 5 وأحدث معالج Exynos 2600 حسب الأسواق.

تتركز التحسينات الأهم في التصوير الليلي ودعم الذكاء الاصطناعي التوليدي في النظام الجديد One UI.

إحصائيات تصويت المستخدمين

أظهر استطلاع رأي على الموقع أن 47% من المستخدمين يخططون لشراء Galaxy S26 فور الإعلان، مقابل 39% يفضلون انتظار المراجعات و13% فقط لا يخططون للشراء.

تقترب سامسونج من إطلاق سلسلة Galaxy S26 رسميًا في آخر أسبوع من يناير 2026، مع توفر الأجهزة عالميًا بعد أسبوعين تقريبًا، وتعد سلسلة S الجديدة بتحديثات فعلية في التصميم والذكاء الاصطناعي والشحن، في موسم يتوقع أن يكون ساخنًا في سوق الهواتف الذكية.