موتورولا الجديد يتحدى Galaxy S26 Ultra بمواصفات كاميرا وتصميم فاخر

كشفت تسريبات حديثة عن صور حية لجهاز Moto G Stylus 2026 القادم من موتورولا، الذي يُتوقع أن ينافس بشكل خاص جهاز Galaxy S26 Ultra في فئة الهواتف المتوسطة المزودة بقلم ذكي.

تظهر الصور المنشورة تغييرات طفيفة في التصميم، ودمج جديد بين وحدة الكاميرا وغطاء الظهر مع الحفاظ على الخطوط الأنيقة التقليدية لعائلة Moto G.

يمتلك الجهاز شاشة مسطحة بقياس 6.7 بوصة ودقة 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 6s Gen 3 يدعم الأداء السلس في الاستخدام اليومي والألعاب والاستخدام الإنتاجي.

تدعم البطارية بسعة 5000 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 68 واط والشحن اللاسلكي حتى 15 واط، ليمنح الجهاز عمراً طويلاً وسهولة في إعادة الشحن.

ميزات إضافية

يتميز Moto G Stylus 2026 بتجربة الكتابة والرسم عبر القلم الذكي، مع دعم استعراض الملفات والتحكم عن بعد.

إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو التنافس مع تحديثات سامسونج البرمجية، فهاتف موتورولا يقدم دعم تحديثات حتى سنتين فقط، مقابل ستة أعوام في بعض هواتف Galaxy.

ردود المستخدمين

أظهرت استطلاعات رأي نُشرت على الإنترنت أن حوالي 29% من المستخدمين يبحثون عن هواتف مزودة بقلم، فيما لا يعد ذلك أولوية لغالبية الجمهور، لكنه إضافة لطالما ميزت هواتف موتورولا المتوسطة عن منافسيها.

خلاصة:

Moto G Stylus 2026 يقدم بديلاً وسطياً قوياً لمحبي القلم الذكي والتصميم العملي، مع آمال بتحسين التحديثات البرمجية وجذب مستخدمين يبحثون عن قيمة متوازنة بين الأداء والسعر في سوق الأجهزة المتوسطة لعام 2026.