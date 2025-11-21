قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
تكنولوجيا وسيارات

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

هواوي Mate80
هواوي Mate80
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الجديدة في الصين يوم 25 نوفمبر، فيما لا تزال الشركة متحفظة بشأن المواصفات التفصيلية للأجهزة. 

ولكن الرئيس التنفيذي لـ هواوي، هي غانغ، كشف لمحة أولية عن قدرات التصوير عبر نشر مجموعة من الصور الملتقطة بهواتف السلسلة على منصة ويبو.

وأوضحت هواوي أن سلسلة Mate 80 ستتضمن أربعة طرازات تشمل Mate 80 – Mate 80 Pro – Mate 80 Pro Max – Mate 80 RS.


وقام هي غانغ بنشر 6 صور لاستعراض قوة كاميرا هواتف هواوي الجديدة، واحدة التقطت بهاتف Mate 80 RS، وصورتان بهاتف Mate 80 Pro، وثلاث صور باستخدام Mate 80 Pro Max، بينما غابت الصور الملتقطة بالإصدار الأساسي دون ذكر الأسباب.

مجموعة من الصور الملتقطة بهواتف سلسلة هواوي Mate 80

ومع تبقي خمسة أيام فقط على الحدث الرسمي، يتوقع أن تكشف هواوي عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، وفي الوقت ذاته، ظهرت بالفعل معلومات تخص التصميم والألوان وخيارات الذاكرة الخاصة بالسلسلة.

مجموعة من الصور الملتقطة بهواتف سلسلة هواوي Mate 80

تسريبات جديدة نسخة eSIM فقط وقدرات تصوير فائقة

وفي سياق متصل، تتصاعد وتيرة التسريبات حول سلسلة هواوي المرتقبة، فقد أشارت شائعة حديثة إلى أن طراز Mate 80 Pro+ قد يأتي بكاميرتين بيريسكوب للمرة الأولى.

كما كشفت تسريبات جديدة أن بعض أسواق العالم قد تحصل على نسخة تعتمد على eSIM فقط من سلسلة Mate 80، في خطوة قد تعزز قدرات الاتصال التي يروج لها أحد المسربين، والذي قال إن السلسلة ستقدم “أقوى بنية اتصالات” حتى الآن – مع انتظار التأكيد الرسمي من هواوي.

ومن المتوقع أن تحمل الهواتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية LOFIC، إلى جانب كاميرتي زوم بدقة 50 ميجابكسل بمدى بؤري متوسط وبعيد، كما تشير التوقعات إلى اعتماد الجيل الجديد من معالجات Kirin، ودعم شحن سريع بقدرة قد تصل إلى 100 وات.

هواوي Mate 80 كاميرا Mate 80

