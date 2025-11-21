هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الجديدة في الصين يوم 25 نوفمبر، فيما لا تزال الشركة متحفظة بشأن المواصفات التفصيلية للأجهزة.

ولكن الرئيس التنفيذي لـ هواوي، هي غانغ، كشف لمحة أولية عن قدرات التصوير عبر نشر مجموعة من الصور الملتقطة بهواتف السلسلة على منصة ويبو.

وأوضحت هواوي أن سلسلة Mate 80 ستتضمن أربعة طرازات تشمل Mate 80 – Mate 80 Pro – Mate 80 Pro Max – Mate 80 RS.



وقام هي غانغ بنشر 6 صور لاستعراض قوة كاميرا هواتف هواوي الجديدة، واحدة التقطت بهاتف Mate 80 RS، وصورتان بهاتف Mate 80 Pro، وثلاث صور باستخدام Mate 80 Pro Max، بينما غابت الصور الملتقطة بالإصدار الأساسي دون ذكر الأسباب.

مجموعة من الصور الملتقطة بهواتف سلسلة هواوي Mate 80

ومع تبقي خمسة أيام فقط على الحدث الرسمي، يتوقع أن تكشف هواوي عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، وفي الوقت ذاته، ظهرت بالفعل معلومات تخص التصميم والألوان وخيارات الذاكرة الخاصة بالسلسلة.

تسريبات جديدة نسخة eSIM فقط وقدرات تصوير فائقة

وفي سياق متصل، تتصاعد وتيرة التسريبات حول سلسلة هواوي المرتقبة، فقد أشارت شائعة حديثة إلى أن طراز Mate 80 Pro+ قد يأتي بكاميرتين بيريسكوب للمرة الأولى.

كما كشفت تسريبات جديدة أن بعض أسواق العالم قد تحصل على نسخة تعتمد على eSIM فقط من سلسلة Mate 80، في خطوة قد تعزز قدرات الاتصال التي يروج لها أحد المسربين، والذي قال إن السلسلة ستقدم “أقوى بنية اتصالات” حتى الآن – مع انتظار التأكيد الرسمي من هواوي.

ومن المتوقع أن تحمل الهواتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية LOFIC، إلى جانب كاميرتي زوم بدقة 50 ميجابكسل بمدى بؤري متوسط وبعيد، كما تشير التوقعات إلى اعتماد الجيل الجديد من معالجات Kirin، ودعم شحن سريع بقدرة قد تصل إلى 100 وات.