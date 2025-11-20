قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قفزة هائلة في مبيعات Mate 80 Pro.. رقم قياسي يضع هواوي في دائرة الضوء

Mate 80 Pro
Mate 80 Pro
شيماء عبد المنعم

حقق هاتف هواوي Mate 80 Pro انطلاقة قوية في السوق الصيني، بعدما تجاوز حاجز المليون طلب مسبق خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز. 

ويعكس هذا الإقبال الكبير اهتمام المستهلكين بالتصميم الجديد والمواصفات المتقدمة التي تقدمها هواوي في أحدث أجهزتها الرائدة.

ويتيح متجر Huawei Mall للمستخدمين حجز الهاتف عبر دفع عربون بقيمة 200 يوان، مع إمكانية اختيار اللون وسعة الذاكرة والتخزين التي تناسب احتياجاتهم.

وعلى الرغم من أن الصور والتسريبات الأولية سلطت الضوء على نسخة Mate 80 Pro Max التي جذبت الانتباه في الأيام الماضية، فإن الإقبال الأكبر كان على طراز Pro. 

ويرجح مراقبون أن يعود ذلك إلى توازن الهاتف بين السعر والمواصفات، إلى جانب اعتماده المتوقع على معالج Kirin 9030 Pro، في حين قد يأتي الطراز الأساسي بشريحة قياسية من السلسلة نفسها.

كما تشير التقديرات إلى أن Mate 80 Pro سيكون أقل تكلفة من شقيقه الأكبر Pro Max، مما يجعل الطلب عليه أعلى ضمن السلسلة الجديدة.

وقد فتحت هواوي باب الحجز المسبق لجميع إصدارات Mate 80، بما في ذلك النسخة العادية ونسخة Pro وPro Max ونسخة RS Ultimate Design الفاخرة، عبر موقع VMall الرسمي، مع توفير أولوية التوصيل للمستخدمين الذين يكملون حجزهم مبكرا.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة أيضا عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate X7 بتصميم مميز ولافت، ما يعزز حضور هواوي في فئة الهواتف الابتكارية.

جدير بالذكر أن شركة هواوي تستعد لعقد حدث إطلاق كبير في 25 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تكشف عن سلسلة Mate 80 الجديدة إلى جانب هاتف Mate X7 القابل للطي وجهاز MatePad Edge اللوحي.

وأفادت التسريبات بأن هاتف هواوي Mate 80 Pro، سيطرح بسعات 16 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، وبألوان الأسود البركاني والأبيض الثلجي والأخضر والذهبي. 

Mate 80 Pro Huawei Mate 80 Pro مبيعات هواوي Mate 80 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

المجمع المقدس يوضح موقفه من خدمة الشماسات بشرقي كندا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد