قفزة هائلة في مبيعات Mate 80 Pro.. رقم قياسي يضع هواوي في دائرة الضوء

حقق هاتف هواوي Mate 80 Pro انطلاقة قوية في السوق الصيني، بعدما تجاوز حاجز المليون طلب مسبق خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز.

ويعكس هذا الإقبال الكبير اهتمام المستهلكين بالتصميم الجديد والمواصفات المتقدمة التي تقدمها هواوي في أحدث أجهزتها الرائدة.

ويتيح متجر Huawei Mall للمستخدمين حجز الهاتف عبر دفع عربون بقيمة 200 يوان، مع إمكانية اختيار اللون وسعة الذاكرة والتخزين التي تناسب احتياجاتهم.

وعلى الرغم من أن الصور والتسريبات الأولية سلطت الضوء على نسخة Mate 80 Pro Max التي جذبت الانتباه في الأيام الماضية، فإن الإقبال الأكبر كان على طراز Pro.

ويرجح مراقبون أن يعود ذلك إلى توازن الهاتف بين السعر والمواصفات، إلى جانب اعتماده المتوقع على معالج Kirin 9030 Pro، في حين قد يأتي الطراز الأساسي بشريحة قياسية من السلسلة نفسها.

كما تشير التقديرات إلى أن Mate 80 Pro سيكون أقل تكلفة من شقيقه الأكبر Pro Max، مما يجعل الطلب عليه أعلى ضمن السلسلة الجديدة.

وقد فتحت هواوي باب الحجز المسبق لجميع إصدارات Mate 80، بما في ذلك النسخة العادية ونسخة Pro وPro Max ونسخة RS Ultimate Design الفاخرة، عبر موقع VMall الرسمي، مع توفير أولوية التوصيل للمستخدمين الذين يكملون حجزهم مبكرا.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة أيضا عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate X7 بتصميم مميز ولافت، ما يعزز حضور هواوي في فئة الهواتف الابتكارية.

جدير بالذكر أن شركة هواوي تستعد لعقد حدث إطلاق كبير في 25 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تكشف عن سلسلة Mate 80 الجديدة إلى جانب هاتف Mate X7 القابل للطي وجهاز MatePad Edge اللوحي.

وأفادت التسريبات بأن هاتف هواوي Mate 80 Pro، سيطرح بسعات 16 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، وبألوان الأسود البركاني والأبيض الثلجي والأخضر والذهبي.