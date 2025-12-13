بمعالج فلاجشيب وسعر اقتصادي.. تسريب كامل لمواصفات هاتف Google Pixel 10a المنتظر

تكشف أحدث التقارير الحصرية التي نشرها موقع "Android Headlines" التقني، عن القائمة الكاملة لمواصفات هاتف Google Pixel 10a، والمقرر أن يكون "ملك الفئة المتوسطة" القادم من عملاقة التقنية الأمريكية.

تُظهر الوثائق المسربة أن جوجل تخطط لردم الهوة تماماً بين هواتفها الرائدة (Pixel 10) وهواتف الفئة الاقتصادية (A-Series)، عبر تزويد الهاتف الجديد بعتاد قوي كان حكراً على الهواتف باهظة الثمن.

الأداء والقلب النابض

تؤكد البيانات التقنية الواردة في التسريب أن الهاتف سيعمل بواسطة شريحة Google Tensor G5 الجديدة كلياً، وهي نفس الشريحة المستخدمة في سلسلة Pixel 10 الرائدة.

تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية، حيث يتم تصنيع هذه الشريحة لأول مرة بتقنية 3 نانومتر المتطورة من TSMC، مما يعني قفزة هائلة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وحل مشاكل الحرارة التي واجهت الأجيال السابقة، وفقاً لما ذكره المصدر.

الشاشة والتصميم

توضح التسريبات المصورة أن Pixel 10a سيأتي بشاشة من نوع OLED قياس 6.1 بوصة، تحمل اسم "Actua Display".

تشير المعلومات إلى أن جوجل قررت أخيراً اعتماد معدل تحديث 120 هرتز كمعيار أساسي في هذه الفئة، متخلية عن معدل 90 هرتز القديم، مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة تحت ضوء الشمس المباشر.

الكاميرات والذكاء الاصطناعي

تتضمن مواصفات الكاميرا، بحسب التسريب، مستشعراً رئيسياً بدقة 64 ميجابكسل مدعوماً بمثبت بصري (OIS) من الجيل الجديد، إلى جانب عدسة واسعة جداً (Ultrawide) بدقة 13 ميجابكسل.

تستفيد منظومة التصوير بشكل مكثف من قدرات الذكاء الاصطناعي في المعالج الجديد، لتقديم ميزات مثل "Video Boost" و"Magic Editor" بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.

البطارية وموعد الإطلاق

ترجح المصادر أن يحمل الهاتف بطارية بسعة تقارب 4600 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 30 واط.

يتوقع المحللون أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف خلال مؤتمر المطورين Google I/O في مايو 2026، بسعر تنافسي يبدأ من 499 دولاراً، ليحافظ على مكانته كأفضل هاتف أندرويد من حيث القيمة مقابل السعر.