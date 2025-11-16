ميزة جديدة قادمة لتطبيق Google Messages طال انتظارها من المستخدمين

تستعد Google لإطلاق ميزة جديدة لتطبيق Google Messages طالما انتظرها مستخدمو أندرويد، وهي إمكانية ذكر الأشخاص (@mention) في الدردشات الجماعية داخل التطبيق.

تُمكّن هذه الخاصية المستخدم من جذب انتباه أي عضو بمجرد كتابة رمز @ في خانة النص، ليظهر له تلقائيًا قائمة المشاركين لاختيار الشخص المطلوب ذكره.

الميزة متاحة حاليًا بشكل تجريبي عبر النسخة البيتا من التطبيق، حيث أظهرت صور مسرّبة أن اسم المستخدم المضاف يظهر مع إمكانية تعديله قبل الإرسال حتى لا يرى الجميع الاسم الكامل، كما أن الشخص المذكور يتلقى إشعارًا فوريًا حتى لو كان قد فعّل خاصية كتم المحادثة.

تؤكد الشركة أن الخاصية ستعمل فقط في المحادثات المعتمدة على RCS، لتشابه بذلك التطبيقات المنافسة مثل واتساب وماسنجر وتيليجرام.

تفاعل المستخدمين مع الميزة

لاقى الإعلان عن الخاصية الجديدة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن حماستهم لهذا التحديث الذي تأخر كثيرًا، بينما أثار آخرون مخاوفهم من إمكانية إساءة الاستخدام وزيادة الإزعاج في المحادثات الجماعية، خصوصًا لمن اعتاد كتم الإشعارات أو تجاهل التنبيهات.

من جهة أخرى، أشار خبراء التقنية إلى أن هذه الخطوة تنقل Google Messages إلى مستوى جديد من التنافسية مع تطبيقات التراسل الشهيرة، وتجعل التطبيق أكثر ملاءمة لجمهور الأعمال والمجموعات الكبيرة الراغبة في تنظيم النقاشات بشكل فعّال وسريع.

خلاصة

تشكل ميزة @mention إضافة قوية ينتظرها ملايين المستخدمين، لتنقل Google Messages إلى مصاف تطبيقات التراسل الفورية الرائدة، وتمنح المستخدمين مرونة أكبر في التواصل وإدارة المحادثات الجماعية، مع ضرورة متابعة آثارها على راحة ورضا المستخدم مستقبلاً.