ميزة جديدة قادمة لتطبيق Google Messages طال انتظارها من المستخدمين

بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات
خالد عبد العزيز وممدوح عيد يشاركان في عزاء الراحل محمد صبري
أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي
الأهلي والزمالك يجتمعان في وداع الراحل محمد صبري
تستعد Google لإطلاق ميزة جديدة لتطبيق Google Messages طالما انتظرها مستخدمو أندرويد، وهي إمكانية ذكر الأشخاص (@mention) في الدردشات الجماعية داخل التطبيق. 

تُمكّن هذه الخاصية المستخدم من جذب انتباه أي عضو بمجرد كتابة رمز @ في خانة النص، ليظهر له تلقائيًا قائمة المشاركين لاختيار الشخص المطلوب ذكره.

الميزة متاحة حاليًا بشكل تجريبي عبر النسخة البيتا من التطبيق، حيث أظهرت صور مسرّبة أن اسم المستخدم المضاف يظهر مع إمكانية تعديله قبل الإرسال حتى لا يرى الجميع الاسم الكامل، كما أن الشخص المذكور يتلقى إشعارًا فوريًا حتى لو كان قد فعّل خاصية كتم المحادثة. 

تؤكد الشركة أن الخاصية ستعمل فقط في المحادثات المعتمدة على RCS، لتشابه بذلك التطبيقات المنافسة مثل واتساب وماسنجر وتيليجرام.

تفاعل المستخدمين مع الميزة

لاقى الإعلان عن الخاصية الجديدة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن حماستهم لهذا التحديث الذي تأخر كثيرًا، بينما أثار آخرون مخاوفهم من إمكانية إساءة الاستخدام وزيادة الإزعاج في المحادثات الجماعية، خصوصًا لمن اعتاد كتم الإشعارات أو تجاهل التنبيهات.

من جهة أخرى، أشار خبراء التقنية إلى أن هذه الخطوة تنقل Google Messages إلى مستوى جديد من التنافسية مع تطبيقات التراسل الشهيرة، وتجعل التطبيق أكثر ملاءمة لجمهور الأعمال والمجموعات الكبيرة الراغبة في تنظيم النقاشات بشكل فعّال وسريع.

خلاصة

تشكل ميزة @mention إضافة قوية ينتظرها ملايين المستخدمين، لتنقل Google Messages إلى مصاف تطبيقات التراسل الفورية الرائدة، وتمنح المستخدمين مرونة أكبر في التواصل وإدارة المحادثات الجماعية، مع ضرورة متابعة آثارها على راحة ورضا المستخدم مستقبلاً.

